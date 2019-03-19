對港前途25年來最悲觀！民調：港人對一國兩制越來越沒信心

2019-03-19 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平去年正式定調對台採「一國兩制」措施，引發國內外議論，作為中國「一國兩制」首例的香港，自然成為台人關注對象。但最新民調指出，香港民眾對一國兩制信心持續下降，連帶使得對港前途「悲觀」，多達55%民眾對香港未來沒有信心，創下25年來新低。

綜合港媒報導，香港大學民意研究計劃發布最新民調，55%港人對香港前途「沒信心」，創1994年以來新低，其中，18至29歲族群悲觀比例高達7成。此外，民眾對香港政府的信心跌至34%，不信任達46%；信任中國政府為33%、不信任48%，但對中國前途有信心者達62%，32%無信心；對台灣政府的信心則為23%、40%沒信心。

民調另顯示，港人對一國兩制的信心淨值下降10%，達負14%。民調分析，年紀越輕者對中國政府越不信任，也對香港前途和一國兩制越沒信心。此份民調為2月底至3月初進行，以電話隨機訪問約1000名市民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/