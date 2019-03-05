中國稱「一國兩制」是「關愛」 她怒嗆：愛你去死啦愛

2019-03-05 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大今天（5日）開幕，中國國台辦主任劉結一受訪時說，「一國兩制」體現對台灣人民的照顧、關愛及體諒，還說台灣人民的心情會更舒暢。但劉結一這席話這讓綠委林靜儀忍不住怒嗆，「愛你去死啦，愛。」

中國第13屆全國人大第2次會議開幕，中國國務院總理李克強除了重申「一個中國」、「九二共識」、「和平統一」、反台獨立場，還新增對台綱領的「習五條」。

劉結一在受訪時指出，中國願在「堅持『九二共識』，反對台獨」的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展「民主協商」，他還稱「一國兩制」體現對台灣同胞的照顧、關愛及體諒，還說台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧。

對此，林靜儀今天在臉書發文說，看到劉結一的發言，腦中想起已故藝人文英阿姨的名言，「愛你去死啦，愛。」針對劉結一的說法，陸委會也怒嗆，這種極其荒謬欺騙的說法，是試圖掩蓋北京當局才是對我國家主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者。

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