難怪任達華要來台灣健檢！ 他分享這照片驚呆所有人

2019-02-18 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣施行健保制度以來，不僅保費低、給付多、看診方便，讓不少外國人相當羨慕。日前有網友在臉書上分享1張在香港某醫院拍的相片，讓不少台灣網友驚呆，直呼「住在台灣好幸福」！

綜合媒體指出，素來香港的公營醫療系統都處於超負荷、飽和的狀態，甚至還有上千名港人上街頭抗議。昨天一名網友在臉書不公開社團「爆廢公社」上分享在香港一間醫院裡頭各項檢查的排程表，上頭可見所有檢查療程都是以月計算，當中等待時間最短的「膀胱尿道造影（IVU）」、「核子醫學（NM）」最少也要等半年！其他「核磁共振（MRI）」、「電腦斷層（CT）」要等到一年多甚至快2年；「乳房攝影（Mammo）」及「超聲波掃描（US）」則至少要等2年以上！

該網友分享相片後不禁感嘆：「台灣人看病就診真的很幸福了！」其他網友也都表示看呆了，「有些病可能還沒排到就掛了」、「命不夠長，還等不到」、「難怪任達華會固定來台灣健檢」還有香港來的網友無奈表示：「香港的醫療系統的確很爛...就講急診好了，除非是性命垂危，不然都要等上十幾個小時，原因是急診室收費100塊，比私家診所400-500的收費便宜，所以人都跑去把急診室當診所用。」

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