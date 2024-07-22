高虹安涉貪案7/24宣判若遇颱風假 北院這樣解決

北院表示，若高虹安涉貪案24日宣判時放颱風假，會自動順延到第1個上班日的同時段再做宣判，實際作法由承審本案的合議庭做決定。（資料照）

2024/07/22 15:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費案，已定7月24日（本週三）上午11時宣判，然恰逢凱米颱風最接近台灣本島的時間點，北院表示，若24日當天北市府宣布轄內停班停課而須放颱風假，北院依例會自動順延到第1個上班日的同時段再做宣判，至於實際作法由承審本案的合議庭做決定。

高虹安被查出於立委任內涉虛報助理加班費，詐領共46萬30元，檢方依貪污治罪條例中的利用職務機會詐領財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌將她起訴。

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北院5月22日辯論終結時，高虹安堅稱基於信賴資深國會助理「兔姐」黃惠玟打包票合法的提議，才決定採用零用金制度，沒有浮報詐領意圖，自認相當冤枉。

然黃惠玟爆料，案件曝光後，高與時任男友李忠庭曾兩度找她見面，要求她說「是樂捐」、「輕描淡寫、不要認帳冊」，但她「吞不下去」而拒絕。

黃還提到，高虹安和李忠庭經常吵架，吵架隔天高就會來問她「零用金有沒有整數？有了就把裝潢費算給李忠庭」，但以零用金的使用情況，根本難以籌齊，她才決定2020年7、8月請長假，期間薪水和加班費分兩次付給李共16萬8千元，高還很高興地到處講「兔姊好好喔，放暑假去了」，吃她豆腐，她每次想到此事，心都很酸。

黃也指出，她在高辦時「做到流汗、被嫌到流涎」，高卻把責任推到她身上，令她懊悔的是前年3月她聽從李忠庭要求，刪除和高的所有對話紀錄。黃說，高先前向法院陳報一堆對話資料，宣稱是在舊電腦找到的，她懇請高公布她與高之間的全部LINE對話紀錄。

高虹安則說，若非黃惠玟建議，她壓根不會知道零用金制度，她再三向黃確認合法性，最終基於信賴而同意採行，她的助理都有實際加班，加班時數皆超過每月上限，有資格申報請領加班費，她才核批，有請領真意，沒有虛偽浮報，且也有助理證稱是合意回捐。

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