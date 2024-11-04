搶爆新品轉賣！中國黃牛湧入東京Kitty展 囂張行徑惹怒日本網友

不少日本網友指控，正在東京國立博物館舉行的「Hello Kitty 50週年特展」，現場出現中國黃牛大軍，嚴重擾亂現場排隊秩序，還瘋搶聯名商品拿去高價轉賣。（圖擷取自中國小紅書、社群平台「X」，本報合成）

2024/11/04 15:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月底才傳出位在東京新宿《吉伊卡哇》（ちいかわ）專賣店，有大量中國黃牛湧入且試圖竊取周邊轉售，驚動店家報警管制。近日又有許多日本網友發文指控，正在東京國立博物館舉行的「Hello Kitty 50週年特展」，現場也出現中國黃牛大軍，不僅以人海戰術嚴重擾亂現場排隊秩序，更在瘋狂搶購限量聯名商品後拿去網上高價轉賣，引爆現場粉絲們的怒火。

綜合日媒報導，位在日本東京都台東區上野恩賜公園內的東京國立博物館，從本月1日起舉辦「Hello Kitty 50週年特展」，不僅展覽將陳列各地特色的「Kitty」（俗稱︰凱蒂貓），還販售許多期間限定的聯名商品。然而，就在特展開幕第一天，傳出現場排隊人數過多、秩序十分混亂，且館內商品區過於擁擠，令許多民眾抱怨連連。

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根據當天在場的日本網友拍攝影片顯示，有許多上年紀的中國大媽、大叔，不僅完全不聽從門口工作人員警告，逕自強行插隊，導致現場秩序相當混亂、吵雜聲不斷，還在闖進會場後又迅速擠進商品區裡面，開始把架上聯名Kitty商品，直接抓一大把丟到購物籃裡，並在瘋狂掃貨後，開始把戰利品拿到門口或PO到網上開始轉售。

還有不少日本網友發文表示，他們前往中國人常用的「小紅書」、「抖音」等中國社群平台，輸入與Hello Kitty有關的關鍵字後，看到大量中國用戶拍照片或影片炫耀，自己搶了多少特展限定商品，之後準備拿去「轉賣牟利」。有些人甚至輕蔑地把商品直接丟在地上堆成小山，讓許多真正的粉絲心痛抱怨，這個特展根本變「阿鼻地獄」。

日媒指出，主辦單位三麗鷗株式會社事後亡羊補牢，在官網發布最新公告，除了表明本次特展商品嚴禁止轉售，更直白列出每一個人一次只能「限購50件商品」的規定，同時更改商品區的收銀與排隊位置，避免造成其他參觀遊客不便。不過公告發布後，還是引發許多日本網友質疑，認為只要這些中國黃牛繼續出動「人海戰術」到現場搶購，特展秩序仍會難以控制。

主辦單位在官網發布最新公告，除了表明本次特展商品嚴禁止轉售，更直白列出每一個人一次只能「限購50件商品」的規定。（圖擷取自日本サンリオ官網）

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