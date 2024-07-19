高虹安若辭市長 林志潔：不能參與補選

2024/07/19 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因涉貪助理費下週三（廿四日）一審宣判，新竹政壇傳聞高虹安可能會在宣判前先辭職再投入市長補選來證清白，對此，陽明交大法律學者林志潔提到，依地方制度法，高虹安若辭職是不能再參與市長補選。

高否認傳聞 強調行程如常

高虹安昨天表示，目前所有活動和行程，都如常進行，最近有一些不實謠言，包括她會辭職、投入補選，或者會交棒給誰，她認為這都是空穴來風的謠言，她並不想去回應特定的人士，為個人的發展，或自己的職涯規畫而去放話的消息。

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林志潔表示，縣市首長如貪污一審被判有罪，將停職，由副市長代理。二審無罪則復職。地方縣市首長如因貪污被判有罪定讞則解職，如任期過半，由行政院派代理；如未過半，則需補選。

另地方縣市首長因貪污被判有罪確定，依據選罷法排黑條款，之後不得成為候選人。如地方縣市首長辭職，則由行政院派代理，三個月內補選，辭職者不得投入該次補選。地方縣市首長如被罷免成功，則被解職，三個月內辦理補選，四年內不得在同一選舉區為同一公職人員的候選人；若在罷免案進行程序中辭職者亦同。

對竹縣長楊文科被依貪污罪起訴，高虹安認為應尊重竹縣府及楊回應，並希望司法勿枉勿縱。

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