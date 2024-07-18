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涉貪案一審下週將宣判 高虹安：如常處理市政工作

新竹市長高虹安涉貪案一審宣判倒數6天，高虹安受訪稱仍如常處理市政工作。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪案一審宣判倒數6天，高虹安受訪稱仍如常處理市政工作。（記者洪美秀攝）

2024/07/18 11:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安在立委期間涉貪助理費一審將於24日宣判，高虹安今天被媒體問到是否有最好的準備時說，目前就是市政的活動還有行程，都如常進行，活動和行程才是身為一個市長最重要的事情。

高虹安提到，最近有很多一些不實的謠言，包括她會辭職、投入補選，或者是會交棒給誰，她認為這都是空穴來風的謠言，對她來說，她其實滿不想去回應像可能是有一些特定的人士，為了個人的發展，或自己的職涯規劃而去放話的消息。

對她來說，市府團隊都非常清楚，市政都是如常照舊的，她唯一現在最大的「頭家」、最大的老闆就是新竹市民，因為是市民投票支持，選她出來擔任市長，她一定會把市長職務做好，這是她現在最重要的工作。

是否會擔心下禮拜的宣判結果？高虹安說，其實所有的市政行程跟活動，都是如常的進行，所以這部分就是繼續把市政做好，這是最重要的事情。

對於楊文科昨天被新竹地檢署依貪污罪起訴，高虹安表示，此事當然還是尊重新竹縣政府的回應及楊文科的回應，對司法來說，都希望勿枉勿縱，如果有相關的證據，相信會在司法程序跟法官說清楚，這部分就尊重新竹縣政府的相關回應。

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