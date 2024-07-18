才上任3天 竹市教處長林立生被質疑 不適任

議員林彥甫呼籲高虹安再審慎評估此人事案。（記者洪美秀攝）

2024/07/18 05:30

嘉市任內爆發代理教師疑遭霸凌輕生 林向死者家屬咆哮 錄音檔曝光

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市教育處長林立生本週一（十五日）才上任，但有媒體昨天曝光林立生在擔任嘉義市府教育處長任內爆發代理教師疑遭霸凌輕生後，林立生向死者家人咆哮的錄音檔，對此林立生表示尊重各界的批評與聲音，但強調他沒有咆哮，而是溝通，會努力做好自己位子該做的事。而時代力量議會黨團總召林彥甫則說，從家屬公布的錄音檔可以清楚聽得出來，林立生除情緒失控、咆哮，更想用校長下台來阻止真相的調查，完全無法讓人接受。

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林強調是溝通 尊重各界批評指教

林立生表示，教育行政在實踐教育目標的歷程，他尊重各界的批評指教，未來也會用新竹好學的政績來證明，希望他及所有教育夥伴繼續為新竹教育累積更多的正能量。

時力黨團促高虹安再評估人事案

林彥甫說，此事件甚至監察院都提到，嘉義市府教育處還將應獨立調查的報告，事前給當事校長審閱，不論是否為林立生個人的行為，他都應代表教育處跟家屬道歉。教育是需大量溝通協調，並做出孩子榜樣的領域，從林立生處理校園職場霸凌的事件來看，時代力量黨團嚴重懷疑他是否能勝任新竹市教育處長一職，呼籲高虹安應再次評估此人事任命。

代理暨代課教師工會指難以服眾

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也提到，工會曾經協助此案的調查，但換來的結果卻是當年吃案包庇的林立生轉任竹市府教育處長，這結果在教育圈難以服眾，本案家屬是工會看過最善良的家屬，因此事失去摯愛的家人，家屬只是要一個合理的交代。

高虹安上任一年半換了兩個教育處長，包括童鳳嬌及陳木金，兩人任期都不到一年，六月底也宣布新教育處長由林立生接任，但林又爆出教育爭議案，監察院事後糾正教育處及學校，除校長全身而退，林立生也轉換到竹市擔任教育處長。

有竹科媽媽在網路群組憂心提到林立生接任教育處長，根本不敢讓孩子在新竹市就讀，還表示想轉學到其他縣市，讓林立生一上任就面臨不適任的挑戰與質疑。

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925，生命線協談專線：1995，張老師專線：1980

新竹市府教育處長林立生爆發爭議。（記者洪美秀攝）

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