59Fitness健身房因無預警退課歇業 場地接手業者提供換約方案

北市法務局表示，59Fitness健身房現址將由接手原場地的「植健身」承租，消費者可向業者申請轉換方案。（體育局提供）

2024/07/22 15:25

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市59Fitness健身房7月突公告結束營業，並提供會員課程轉換方案。北市法務局發布消費警訊，提醒刷卡購課消費者可速詢發卡銀行申請爭議款，或向業者申請換約，以保障自身權益。

59Fitness健身房於臉書粉絲專頁表示，因有心人士散佈該公司經營不善、資金赤字等惡意言論，操作學員無預警大量退費、退課，導致公司一時資金週轉困難，只能無奈、痛心宣布結束6年多來的營業，尚有剩餘課程、申請退費退課的會員，可以向接手原場地的業者申請課程轉換方案。

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法務局指出，台北市大安區「59Fitness 客制化運動空間」的營運公司「數字進化有限公司」已在7月9日向商業處辦理解散登記，體育局會同消保官、勞動局請業者說明。業者表示，59Fitness健身房所販售的教練課程，目前登記退款會員約63人、堂數約793堂，退款金額約111萬餘元。付款方式採刷卡及現金，無資融信貸，刷卡購課部分由凱基商業銀行股份有限公司收單，第三方為乙禾網絡有限公司。

此外，59Fitness健身房現址將由「植健身Fit Plant Gym（全創適能有限公司）」承租，植健身已公告課程轉換方案，2023及2024年所購課程可以1：1轉換，2022年以前所購課程可以2：1轉換，受理至9月30日止。

消保官指出，業者提供其他業者的課程轉換方案，是為了多提供一種爭議解決途徑，會員仍可考量自身情況是否同意接受，若不接受新課程換約方案，以刷卡方式購課者，可洽發卡銀行申請爭議款，若後續有消費者提出爭議帳款申請，業者也應協助提供殘值證明等相關資料。

消保官表示，數字進化有限公司已辦理解散登記，依《公司法》第24條規定，該公司應行清算，因此業者日後辦理清算程序，依清算結果處理。

「59Fitness 客制化運動空間」表示，因有心人士惡意中傷，導致大量學員無預警退課，公司一時週轉困難，因此結束6年多來的營業。（體育局提供）

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