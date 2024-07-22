台中鍋烤節票數破100萬，市府加碼抽iPhone15。（市府提供）

2024/07/22 15:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中鍋烤節開跑一週投票數已破100萬；市府經發局將加碼送出一支iPhone15，民眾只要下載台中通暨購物節APP參加票選，經發局長張峯源表示，市府搶在7月27日首波鍋烤券抽獎前，宣布提前明（23）日加碼抽出手機一支，民眾早投票早中獎，也拋磚引玉鼓勵店家「優惠再加碼」。

張峯源表示，第二屆鍋烤節票選首日票數就較去年倍數成長，票數突破100萬，店家們都希望能獲獎，在各大社群平台自製影片、圖卡祭優惠、教投票，到店消費也隨時可見鍋烤節宣傳訊息，甚至有店家每天指派專職員工，現場教學、投票再送好禮。

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經發局表示，目前4大組別領先店家票數都已破萬，但競爭非常激烈、票數天天拉鋸，領先群差距都在100票以內呈現膠著狀態，排名幾乎天天更動。

其中火鍋及燒烤的品牌組約佔總票數6成、巷弄美食組4成，品牌店家號召力仍較強勁，也呼籲民眾支持品牌也別忘發掘巷弄美食。

經發局提醒，8月15日前一定要天天投票，4組每天都投，中獎機會最高，早投就會早中獎，除早鳥加碼抽手機，預計於7月27日將抽出首波100組鍋烤券、8月10日抽出第二波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。

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