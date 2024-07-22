為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中鍋烤節票數破100萬 市府加碼抽iPhone15

台中鍋烤節票數破100萬，市府加碼抽iPhone15。（市府提供）

台中鍋烤節票數破100萬，市府加碼抽iPhone15。（市府提供）

2024/07/22 15:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中鍋烤節開跑一週投票數已破100萬；市府經發局將加碼送出一支iPhone15，民眾只要下載台中通暨購物節APP參加票選，經發局長張峯源表示，市府搶在7月27日首波鍋烤券抽獎前，宣布提前明（23）日加碼抽出手機一支，民眾早投票早中獎，也拋磚引玉鼓勵店家「優惠再加碼」。

張峯源表示，第二屆鍋烤節票選首日票數就較去年倍數成長，票數突破100萬，店家們都希望能獲獎，在各大社群平台自製影片、圖卡祭優惠、教投票，到店消費也隨時可見鍋烤節宣傳訊息，甚至有店家每天指派專職員工，現場教學、投票再送好禮。

經發局表示，目前4大組別領先店家票數都已破萬，但競爭非常激烈、票數天天拉鋸，領先群差距都在100票以內呈現膠著狀態，排名幾乎天天更動。

其中火鍋及燒烤的品牌組約佔總票數6成、巷弄美食組4成，品牌店家號召力仍較強勁，也呼籲民眾支持品牌也別忘發掘巷弄美食。

經發局提醒，8月15日前一定要天天投票，4組每天都投，中獎機會最高，早投就會早中獎，除早鳥加碼抽手機，預計於7月27日將抽出首波100組鍋烤券、8月10日抽出第二波100組，8月21日則抽出最後100組及壓軸汽車大獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《台中》鍋烤節7/15登場 議員籲連結在地
2024/07/10 05:30

《台中》鍋烤節7/15登場 議員籲連結在地
台中逆向操作炎夏辦鍋烤節 議員：勿淪「順便」參加抽獎
2024/07/09 18:59

台中逆向操作炎夏辦鍋烤節 議員：勿淪「順便」參加抽獎

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
第2屆台中鍋烤節7/15登場 參賽店家爆增至近600家
2024/07/12 14:08

第2屆台中鍋烤節7/15登場 參賽店家爆增至近600家
中市地稅局推出捐發票玩線上遊戲 可抽最大獎8千元烤肉券
2024/07/15 19:07

中市地稅局推出捐發票玩線上遊戲 可抽最大獎8千元烤肉券

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播