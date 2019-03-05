怎麼了？才說「一國兩制台灣有10特權」 報導今天就下架

2019-03-05 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕根據中國《海峽之聲》報導，中國人民解放軍少將、全國政協委員王衛星表示，「一國兩制」是解決兩岸問題的最佳方案，王也列舉台灣將有10大權利。不過，該篇報導今已遭《海峽之聲》網站下架。

據本報昨（4）日報導，王衛星2日對《海峽之聲》表示，「一國兩制」長期遭台灣人「汙名化」，並舉出5個誤解的原因。在該篇報導中，王衛星也列舉一國兩制下台灣作為特別行政區，將擁有10種權利。

該篇報導刊出後，經媒體轉傳，大批台灣網友表示，「這10項權利台灣早就有了」，許多香港網友也批評，「當時也是這麼答應香港的，現在呢？」。不過，沒等到該承諾實踐，報導就已先遭到下架，原網站頁面顯示，「抱歉！您訪問的內容已不存在或已被刪除」。

雖然該篇報導已遭下架，但在該網站今年1月23日標題為《王衛星：「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式》的報導中，仍能找到王衛星所說的10項權利以及相關論述。

王衛星舉出的10種權利如下：

一、台灣政府在中央政府的授權下自行組成行政機構：統一後的台灣名稱可為「中華人民共和國台灣特別區」。由台灣自己依據《台灣基本法》實行管理，大陸不派人駐台，行政人員也不去，其黨政軍系統，都由台灣自己來管理。同時，中央政府還給台灣留出名額，其代表可參加中央政府，參與管理國家事務。

二、台灣的立法權歸台灣自己的立法機關：在中央政府的授權下，其立法機關將由台灣自行組成，並可制定不損害祖國統一和國家主權的台灣法律。

三、台灣將有自己的行政權：對內可根據自行管理台灣黨政軍系統的要求，制定和實施不同於大陸的政策措施，建立自己的行政管理體系和公共人事制度。

四、台灣將有獨立的司法權：台灣可保留不與祖國統一和國家主權相抵觸的原有法律，台灣的法院享有獨立的審判權和終審權。

五、台灣將享有一定的外事權：除外交權歸中央政府之外，台灣在處理對外事務方面將有很大的權力，在中央政府的授權下，可以中國台北或中國台灣的名義，與各國或地區及有關國際組織簽訂協議，保持和發展經濟文化關系。

六、台灣地區將有自己的防務權：台灣可保留自己的軍隊，負責台灣的防務和安全，保證台灣地區不受外國勢力侵犯，但以對大陸不構成威脅為條件。

七、台灣的財政獨立：台灣可根據經濟發展和區內管理的需要，自行開辟財源，自編財政預算決策，自行管理財政事務。中央政府不向台灣征稅，必要時中央政府還將給予財政補助。

八、台灣將實行獨立的貨幣制度：台灣可根據需要制定自己的貨幣政策，由特別區指定銀行發行台灣貨幣，實行單獨的匯率，自行支配外匯儲備。

九、台灣可有關稅分區：在一個中國和關稅主權統一的前提下，台灣可設關稅分區，對外界用外貨品單征收關稅，並歸其財源。

十、台灣將有權簽發中國台灣護照或其他旅行證件等。

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