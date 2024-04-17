新北三重某國小音樂老師遭檢舉校外家教涉性騷 校方：立即停職調查

新北市A女上網爆料，她於20多年前念國小時，曾到某國小音樂老師私設的家教學鋼琴，遭到對方在上課時毛手毛腳，隱忍多年後提出控訴。（資料照）

2024/04/17 11:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市A女上網爆料，她於20多年前念國小時，曾到某國小音樂老師私設的家教學鋼琴，遭到對方在上課時毛手毛腳，隱忍多年後提出控訴，經學校家長會成員通報校方後，此案也引發家長恐慌，校方要求該音樂老師立即暫停職務，即日起不要到校，並啟動性別平調查。

自稱被害人的A女PO文表示，該名狼師常藉口「你怎麼又彈錯了，那這次處罰妳要被打頭還是要讓老師摸妳的身體，老師對你很好吧，還讓你選擇處罰的方式」這是她10歲上鋼琴課時，人渣鋼琴家教與她的日常對話。

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A女指出，她極其厭惡被打頭，即使如此才10歲的她寧願被打也不願意被多摸一次，每次上課人渣跟她坐在同一張鋼琴椅，在她彈琴的時候會時不時邊摸我大腿邊打拍子，或是手伸進去我的衣服裡摸我的胸部，這樣的日子不知道過了多久，因為我解離了。

直到某天到了上課時間，我崩潰的在家裡爆哭說不要去上課因為老師會打我的頭才停課，可怕的是，日前得知這個人還在新北市三重某國小任教音樂老師，相信受害人絕對不只她一個，所以她勇敢挺身而出。

新北市教育局表示，已收到有關三重區某國小老師疑似性平事件通報，學校知悉即進行通報並暫停該師職務：並召開性平會（15日）決議暫停該師職務及暫時離開校園，維護師生安全，學校依性平法啟動調查辦理，教育局已督導學校依性別平等教育法進行調查，倘若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，以維護性平友善環境。

案經教育局初步了解，該師教學資歷約35年，曾歷經三重區3所國小的音樂老師，平時表現正常，現既已遭到被害人檢舉，雖然發生在校外，但是鼓勵可能的被害人向當時就讀學校申請調查：如發現身旁有疑似被害人，可以提出申請，讓行為人接受法律制裁，教局亦將協助連結相關法律諮詢及輔導諮商等資源。

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