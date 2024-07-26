中國「校園貸」還不錢被拍裸照 海基會提醒台生注意

海基會祕書長羅文嘉今天在例行記者會說，上週海基會舉辦「台生研習營」，邀請曾到中國留學學長姊回來交流，提醒注意中國網路出現的「校園貸」高利商品。（資料照）

2024/07/26 22:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會祕書長羅文嘉今天在例行記者會說，去年開始在中國網路上出現名為「校園貸」的高利商品，強調可以低利、快速貸款，但實際上其利率非常高，甚至將近200％，造成許多中國在地學生，因一時經濟困難在網路上借款後，無法還款而被勒索、拍裸照、被威脅等傷害。

羅文嘉說，上週海基會舉辦「台生研習營」時，向即將赴中的台生，說明在中國求學生活時可能會碰到的狀況，也邀請過去曾到中國留學的學長姊回來交流。他也特別提醒，去年開始在中國網路上出現名為「校園貸」的高利商品，強調可以低利、快速貸款，但實際上其利率非常高，甚至將近200％。

請繼續往下閱讀...

羅文嘉指出，「校園貸」的高利商品造成許多中國在地學生，因一時經濟困難在網路上借款後，無法還款而被勒索、拍裸照、被威脅等傷害。他強調，台生赴中就學時應特別注意，避免在網路上貸款，無論其名稱是「校園貸」、「美容貸」還是「培育貸」，以免面臨嚴重的傷害。

另外，羅文嘉也說，今年1月韓國的中央關稅廳公布，過去4年從中國進口到韓國的山寨品增加了4倍多，包含服裝、文具、飾品、包包、玩具等，在檢驗的83項產品中發現30％以上的產品含有超標的重金屬，會嚴重傷害使用者的身體健康與安全。

另外，在英國也有10歲小女孩在中國電商平台購買人造指甲油，造成嚴重燒傷，在日本則有民眾在中國電商平台購買去痣面霜，造成皮膚壞死。羅文嘉提醒，這些案例都可以讓國人注意，應盡量避免在中國電商平台，向中國賣家購買低價或有瑕疵的仿冒商品。

羅文嘉指出，海基會在過去幾年陸續接獲台灣民眾的陳情，有關在中國電商平台購物，發生廣告不實、付款未收到貨物、商品有瑕疵或是詐欺等消費糾紛。他說，以目前缺乏制度性保障的狀況下，台灣民眾要處理索賠求償有相當的困難，但海基會仍然會全力協助民眾求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法