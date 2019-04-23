藍委再批農委會養網軍 要請監院、廉政署調查

2019-04-23 11:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕農委會編列預算執行「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，近日遭國民黨立委質疑是在「養網軍」。國民黨文傳會副主委林江釧與立委林奕華上午為此召開記者會，質疑農委會以智慧財產權及著作權為由拒絕公開計畫成果報告，是在規避立委監督，將就此請求監察院、廉政署展開調查。

林江釧強調，針對本案諸多疑點，他除了要拜託立法院依職權移送農委會主委陳吉仲並公開資料，也懇請政風單位及行政院公共工程會深入檢視本案有無弊端，最後他也將以公民身分向監察院陳情。

林奕華則批評，農委會說智慧財產權屬於廠商，根本是把立委當成什麼都不懂，不但是天大笑話，也應該被嚴厲譴責，呼籲廉政署做清楚調查，尤其要請廉政署查明農委會秘書室主任的背景為何、廠商與前主委林聰賢關係如何等問題。

林奕華表示，政府招標做網路相關行銷是稀鬆平常的事情，但本案立委卻完全無法監督，這才是令人無法接受的地方，也讓人質疑這筆錢是拿來養網軍、拚選舉、針對高雄市長韓國瑜用的，農委會應光明正大接受檢驗才是正道。

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