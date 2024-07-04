不只逆變器！黃國昌爆國軍用華為路由器、中國製工業電腦

黃國昌今日爆料，聯合再生在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器以及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器。（立院民眾黨團提供）

2024/07/04 15:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委黃國昌6月底曾召開記者會揭露，國軍依規定不允許使用中國製產品，但陸軍蘭陽地區指揮部的光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上中國製的太陽能逆變器。黃國昌今日再爆料，聯合再生在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器以及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器。

黃國昌提出「解約、求償、徹查、究責」4訴求，要求國防部、國安局與國發會做好自己的工作，徹查相關高層，民眾黨團一定會追到底。

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黃國昌進一步指出，除了陸軍蘭指部、甚至三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、以及國防大學，都裝有中國製逆變器、工業電腦等可能影響國家資安的設備，痛批綠能國家隊已經淪為中共第五縱隊。

黃國昌指出，在李大維掌國安會時期，國安單位表示中牌資通軟硬體連接到主機，中國就有辦法滲透，會嚴重影響國家資安，因此軍方八大設施全面禁用中國設備，結果聯合再生竟幫華為在軍中裝設中國製資通產品，茲事體大，比用VPN看成人片嚴重多了，但軍方單位卻沒有通報。

黃國昌指出，後續廠商在軍方同仁陪同下，悄悄進入營區拆除具爭議的中國製路由器、工業電腦，「軍方的人陪著廠商偷偷把它拆掉，不讓人民知道，會不會太扯？」。

黃國昌指出，除了陸軍蘭指部、甚至三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、以及國防大學，都裝有中國製逆變器、工業電腦等可能影響國家資安的設備。（立院民眾黨團提供）

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