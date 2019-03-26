再報「買網軍」農委會喊告 藍委酸：笑你不敢

2019-03-26 15:09

〔記者陳昀／台北報導〕農委會編列預算執行「加強農業訊息因應對策計畫」、找網路小編打擊假新聞，但被國民黨立委質疑根本買網軍，國民黨立委陳宜民更質疑，自己從3月8日起索取相關資料至今依然遭拒，到底有多大弊端？陳宜民還說，若農委會真要興訟，恐落得「法院認證」，相信農委會主委陳吉仲也不敢走到這一步。

陳宜民批評，農委會主委陳吉仲恐嚇媒體若再用「農委會養網軍」這樣的字眼絕對提告，但依慣例部會提起訴訟餙使用政府預算，萬一敗訴就成了「法院認證」的買網軍，況且所有標案資料將成為證物，必須公開，如果陳吉仲腦袋清楚的話，恐怕不敢走到這一步，讓全國人民「笑你不敢」。

陳宜民指出，以第三人稱在PTT或社群發文，本就是網友戲稱的「帶風向」，如果標案只是單純聘僱小編，那2019年的1450萬元、2017年的1200萬元預算，又明顯大得不合理，陳吉仲應該主動公開「闢謠」的內容及2017年的結案報告，否則人民還是會懷疑政府用預算聘僱網軍。

陳宜民還說，從8日起索取農委會相關標案一再遭拒，昨晚農委會又回文再次「堅決不提供」，若真的沒有網軍，為什麼一再拒絕立院、審計部合理合法的預算監督，恐怕就是心裡有鬼，難道要提高到「調閱委員會」的層次才能提供？況且農委會過去僅針對「扁政府接管全國農漁會信用部」、「美牛案」2案成立過調閱委員會。

陳宜民表示，農委會19日來函指稱依照「政府採購法」第34條第4項應保密，還以「政府資訊公開法第」18條第一項第6、7款為理由不公開，卻忘了「對公義有必要者不在此限」，他痛批，農委會超越法律、擴張解釋法條，以此迴避監督。

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