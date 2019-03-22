再亂報農委會養網軍...陳吉仲：告到底

2019-03-22 12:57

〔記者張聰秋／芬園報導〕農委會主委陳吉仲今天到彰化縣芬園鄉，勘察八卦山區荔枝果園開花不良的情況，被問及近來鳳梨價格崩盤的假新聞，陳吉仲斬釘截鐵指出，今後如果特定媒體再報導，「農委會花錢養網軍」的字眼，農委會絕對提告到底。

陳吉仲說，農委會從來沒有養網軍，國內特定媒體報導農委會養網軍，不到2、3個小時就自己改標題，改成引用藍委講的話，他要強調，農委會現在要做的事就是全面反擊會傷害農民權益的假新聞，針對特定媒體在媒體或網路平台做出不實的報導，農委會為了確保農民收入的穩定性，一定會捍衛農民權益。

芬園荔枝列天災現金救助 陳盼採全區認定

勘察過程中，果農大吐苦水說，今年因暖冬和荔枝樁象危害，原應此時盛開花朵的荔枝開花率極差無比，即使去年預防性除害荔枝樁象，效果仍不明顯。還有果農說，開花率不及5成，損失鐵定超過20%。

台中農改場助理研究員陳盟松表示，去年11、12月遇上暖冬氣溫高，影響中部山區黑葉荔枝分化不良，不料，今年1、2月又欠缺雨水滋潤果樹，形同乾旱，雙重打擊下，使得今年2月中旬該開始萌動的時候卻停滯，直到3月中旬雨水來了才出現萌動，暖冬和乾旱及雨水來得太晚，造成荔枝開花率偏低。

芬園鄉荔枝種植面積約1000公頃，陳吉仲今在副縣長洪榮章、農業處長陳炳森、芬園鄉長林世明還有農會人員陪同下現場實勘，官員們目睹荔枝果園開花率不及去年6成甚至低於5成，由於芬園鄉已被公告為天然災害現金救助的災區，陳吉仲希望透過全區認定取代每筆勘察查估，加速審查核發補助金，減輕果農損失。

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