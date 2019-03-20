備詢卡重要？立委不准假 陳吉仲飛奔回立院打「口水戰」

2019-03-20 19:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今天原本向立法院告假，到屏東幫忙農民賣鳳梨後，原本還要與東港漁民舉辦座談，但是被立委「緊急召回」，漁民座談只能取消出席，陳吉仲表示，農委會任務是以幫農民賺錢為優先，這比陷入網軍假消息的口水戰更有意義。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長沈榮津列席報告，以及農委會主委陳吉仲說明工廠管理輔導法，並接受委員質詢，但是由於今天屏東有鳳梨外銷記者會和屏東東港漁民座談會，陳吉仲昨天因此向立法院請假，由副主委陳添壽代為出席。

不過，國民黨立委陳宜民不滿陳吉仲未出席，質疑陳吉仲不願說明「以標案養網軍」；經委會召委孔文吉也說，陳吉仲原本請假理由為出國幫農漁民打拚，昨天卻突然改成要到屏東出席鳳梨外銷記者會。

陳吉仲今天出席屏東鳳梨外銷衝破萬噸，暨成立外銷平台記者會後，因立委不接受請假理由，取消接下來和屏東漁民的座談，請副主委陳添壽代表出席，匆匆趕回立法院接受質詢，陳吉仲說，原本的確是以出國請假，規畫2天行程，但是後來取消，昨天更改請假原因，是要到屏東幫農民和漁民行銷和座談。

陳吉仲說，農委會任務是以幫農民賺錢為優先，讓鳳梨可以外銷，這比陷入所謂網軍假消息的「口水戰」更有意義，但是很遺憾鳳梨的活動結束後他就要趕回立法院，原本今天還要到東港跟漁民座談，也只好取消。

去年12月陳吉仲也有前往東港跟漁民座談，他把漁民反映的問題全部列管並要求研議，今天本來預計前往跟漁民報告進度，同時再了解漁民的意見，但是最後只能取消。

陳吉仲也強調，農委會的標案是為了收集假消息，傳遞正確資訊，而且在網路上絕對具名，出示農委會機構名稱，過去假消息影響農民權益之多，如果沒有妥適因應，農民權益絕對會受到影響。

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