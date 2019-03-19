農委會養網軍？學者反批指控錯誤：沒對策才是失職

2019-03-19 20:35

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會為澄清假消息發包委外執行相關計畫，但是不斷被抨擊是要「養網軍」，台大農藝系名譽教授郭華仁說，這是完全錯誤的指控；逢甲大學教授楊明憲也表示，委託外界專業機構澄清網路消息是可行的做法；台大國發所所長周桂田指出，假消息需要加快速度澄清，實際執行時端看是否違反比例原則。

台大農藝系名譽教授郭華仁說，農委會當然必須出面澄清假消息，最近假消息對農民的傷害，大家有目共睹，農委會如果沒有對策才是失職，而且農委會的做法跟養網軍完全不同，這是完全錯誤的指控。

郭華仁說，網軍是指有一群龐大的人組成，到處散播消息，那才叫做軍隊，農委會的澄清工作只是發布消息，定義完全不同，養網軍的批評完全是錯誤的指控。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，農委會當然有必要澄清假消息，現在網路傳播以訛傳訛，搞得大家弄不清楚事實真相，一定要有代表官方的立場來發布正確消息、導正視聽。

學者：應配合網路使用習慣與時俱進

至於使用什麼樣的方式？楊明憲分析，過去都是依賴新聞稿或在農委會網站發布資訊，但是民眾真的比較不會主動到網路上查看，發新聞稿也不一定會有媒體刊登，所以傳統做法的澄清力道有限，現在大家普遍使用網路，農委會也應該與時俱進，在網路上主動接近民眾，主動提供資訊給社會大眾。

楊明憲說，例如最近農委會官員澄清消息時，都及時在網路上直播說明，既代表官方立場，也具有一定的公信力和正確性，網路直播更符合目前網路使用習慣。

可是網路直播可能還不夠，楊明憲指出，網路直播某種程度還屬於單向的回應，現在網路上論壇相當多，各種留言討論可能都藏有不實訊息，如果沒有及時回應就會造成假消息發酵，所以農委會的確需要互動式留言澄清消息，不過相對成本就會比較高，因為必須二十四小時查看網路訊息，並提供正確消息。

建議雙向互動 最好由官方認證帳號回應

楊明憲表示，農委會本來就有些業務會委外給其他專業機構執行，例如政策研究會找學者，辦活動會找行銷公關公司，原本農委會就有許多業務，既有人力可能不足，所以像這類網路相關的業務，委託給其他機構是可行的做法。

不過楊明憲也提醒，網路回應時必須使用官方認證的帳號，以官方立場回應，才能代表農委會發布正確訊息，也才不會被誤以為是養網軍在網路上幫農委會說話帶風向，公務體系也應該與委外機構互相配合，提供正確資訊再對外發布。

台大國發所所長、台大社科院風險社會與政策研究中心主任周桂田指出，站在政策溝通的角度，錯誤訊息的確需要澄清，否則放任假消息極端滾動不好，例如台南文旦事件放任不管就會造成農民的傷害。

周桂田也指出，外界還是會注意執行時有無違反比例原則，實際執行時是幫政府機關宣傳還是澄清假消息，前者比較像是置入性行銷，如果無謂幫政府宣傳，就會違反比例原則。

周桂田也提醒，假消息澄清追求速度，社群媒體傳播速度非常快，政府單位既然委託民間進行，那澄清的腳步也要加快才行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/