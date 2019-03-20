鳳梨價格崩盤謠言充斥！台灣農村陣線：農民才是犧牲者

2019-03-20 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日特定媒體刻意操作鳳梨價格「1公斤1元」新聞，台灣農村陣線表示，「過度渲染崩盤的新聞，會混淆消費者的認知」。

台灣農村陣線說，農民不應是政客吵架的犧牲者，繼先前200萬斤文旦丟水庫事件後，再有鳳梨一斤只賣1、3、5元。台灣農村陣線指出，農產品崩盤的新聞不是吹牛後就沒事，這樣過度渲染崩盤的新聞，會混淆消費者的認知：「覺得現在的XX農產品應該要很便宜呀！」，進一步造成產地價格的紛亂，甚至整個產消結構都會被影響。但農民往往才是最後的犧牲者。

台灣農村陣線呼籲，台灣鳳梨的生產現況有許多議題值得關切，包括大量種植、受到氣候而影響品質、產銷結構中大量銷往中國等，這些議題的討論應該更為迫切。

農委會主委陳吉仲指出，農委會輔導產地農民及外銷業者配合產期從2月起就開始外銷，到3月14日已突破1萬公噸，比去年同期增加230％。陳吉仲除了分享外銷成績，也宣布成立鳳梨外銷平台。

另外，陳吉仲今天赴屏東主持鳳梨產銷記者會，請假未出席立法院經濟委員會，但國民黨立委陳宜民對陳吉仲未出席不滿，當場叫他回立法院，陳吉仲為此下午1點45分緊急趕回立院備詢。

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