去年同期3倍!台灣鳳梨外銷破萬噸

2019-03-21

「哪有一斤一元？」農委會駁斥假新聞

〔記者羅欣貞、簡惠茹、黃佩君／綜合報導〕台灣鳳梨去年外銷三萬一千噸，比前年兩萬七千噸多，今年目標三萬五千噸，至今已達一萬兩千噸，是去年同期三千餘噸的近三倍。農委會主委陳吉仲昨天到屏東縣高樹鄉出席「鳳梨外銷衝破萬噸」封櫃儀式強調，一定捍衛農民收益。

陳吉仲表示，他接獲很多屏東鳳梨農打電話跟他抗議「哪有一斤一元的事情？」他說，農產品有分上中下級品，不要拿下級甚至特殊案例作不實報導。

高樹鄉綠地生產合作社理事主席郭智偉也表示：「我不知道一斤一元是哪裡來的？」目前外銷價格每公斤約二十八到三十元，內銷每公斤約二十二元，若以該合作社契作的鳳梨來說，平均每台斤十四元左右；昨天共出七個貨櫃約五十噸鳳梨到中國。

每年三到五月是金鑽鳳梨外銷旺季，今年暖冬，產期提早十至二十天，農委會輔導業者從二月起外銷，截至三月十八日達一萬二○八九噸。陳吉仲說，今年鳳梨盼在五月達到外銷目標三萬五千噸，甚至衝到四萬噸，鳳梨一年產量約五十一萬噸，能讓十％外銷，國內價格就可以維持很好水準。

南下挺農民 陳吉仲被藍委急召回

陳吉仲昨向立法院經委會告假，到屏東幫忙農民賣鳳梨，原本還要與東港漁民座談，但是被國民黨立委以十八道金牌召回台北。經委會昨排定議程報告工廠管理輔導法，經委會召委孔文吉說，陳吉仲請假理由是出國，他不准陳去屏東出席鳳梨記者會，要求馬上回來。

陳吉仲趕回後，遭到國民黨立委陳宜民及曾銘宗狂罵廿分鐘。孔文吉也強調，嘉義鳳梨有部分價格的確下滑，要陳吉仲「不要老是怪媒體」。陳吉仲當場回應，嘉義的問題比較特殊，但農委會已經向農民保證收購，價格一斤不會低於四．八元。

陳吉仲表示，假消息對價格的確有影響，更爆料「現在對岸打電話來給我們說為什麼價格這麼高？不是說一公斤一塊嗎？」他也當場拿出包括香蕉、鳳梨等假新聞手板，強調「農委會在打擊假消息、假新聞的時候，同時要面對（有人）擔心我們去打擊假新聞、假消息的議題」、「這樣公平嗎？」

陳宜民不滿陳未出席，認為是不願意說明以標案養網軍；陳吉仲重申，農委會的標案就是為蒐集釐清假消息、傳遞正確資訊，在網路上會公開出示農委會機構名稱讓民眾了解，與匿名網軍根本不同，如果政府不能妥適因應假消息，農民權益絕對會受影響。

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