花蓮強震》搜救新進展！砂卡礑步道0.85K發現鞋子

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前懷疑此區仍有5人尚未尋獲。（圖由花蓮縣消防局提供）

2024/04/09 11:52

首次上稿07:36

更新時間11:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次0403花蓮強震中發生大崩塌，目前懷疑仍有5人尚未尋獲，搜救人員昨（8）日繼續前進砂卡礑熱區加強搜索，也調度重機具挖掘機前往，昨傍晚搜救隊伍除在0.85K聞到屍臭味，也找到一隻疑似男性的鞋子，今天將針對這區域加強搜索，而之前0.5K處發現的2名壓在巨石下的罹難者，今天也將設法透過重機具開挖遺體。

其他遊客拍照拍到新加坡夫妻

一名司機說，他當天載德國遊客到砂卡礑步道遊玩，當時沒有跟著下去，德籍遊客在五間屋前的山蘇園拍照時疑似拍到這對新加坡夫妻，時間在當天上午7時32分至7時35分之間。司機大哥認為，新加坡夫妻的位置應是在砂卡礑步道0.8公里至1.1公里之間，2人應該沒有走到五間屋，很有可能在大景觀平台，建議搜救人員在該區找人。

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特搜人員指出，砂卡礑步道起點到五間屋距離約1.5公里，被拍到的夫妻距離五間屋300至400公尺，懷疑受困在大皺摺與大景觀平台附近，搜救人員今天將在這區域加強。

強震發生至今仍有6人列失蹤，砂卡礑步道原本有游姓一家五口，現已在步道0.5公里處已找到2具遺體，但都被壓在巨石下，已無生命跡象，也無法確認身分，還有3人下落不明；另一對新加坡夫妻經調閱觀光巴士行車紀錄器，認為也是在砂卡礑失聯，夫妻的家屬昨天已抵達花蓮等待消息，並把兩名失聯者的衣物交給搜救犬聞聞看。

另組人循水路跟著怪手挺進，搜救人員說，下午途中卻遇到難題，前方有個高達二層樓高的石塊須突破，且一旁還有深潭，之後想繞路但也受阻，之後使用破碎機具把石頭擊碎，繼續前進，約在傍晚抵達目標區對岸約一百公尺，但遭堰塞潭阻礙，今天將嘗試前進目標區。

此外，失蹤名單中還有一名是在中和礦區失聯的62歲蕭姓男子，救難人員調用大型重機具挺入山區救援，昨天好不容易從原路推進700米處，但餘震頻繁，沿途邊坡在1小時內發生4次坍塌，考量安全疑慮不得不先撤退，待危機解除才會繼續救援任務。

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