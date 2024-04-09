為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

八方雲集用餐4人嘔吐送醫 台北市衛生局發現冷凍庫不潔等缺失

連鎖鍋貼店八方雲集傳食安狀況，7日有6人在台北市八方雲集北投公館店購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。（圖擷取自Google街景）

連鎖鍋貼店八方雲集傳食安狀況，7日有6人在台北市八方雲集北投公館店購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。（圖擷取自Google街景）

2024/04/09 11:34

首次上稿 04-08 23:21
更新時間 04-09 11:34

相關新聞請見：

也傳疑似食物中毒？八方雲集懇請衞生局釐清原因

〔記者蔡思培／台北報導〕近來食品安全議題延燒，台北市也發現多起疑似食物中毒事件。連鎖鍋貼店「八方雲集」也傳狀況，前天（7日）有6名消費者購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。台北市衛生局到場稽查發現有冷凍庫不潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失，已要求改善，未改善可開罰6萬元至2億元罰鍰。

台北市衛生局昨天接獲醫院通報，前天有6人購買八方雲集北投公館店的「玉米濃湯」及「鍋貼」後，其中4人晚上8點半陸續出現嘔吐、腹瀉、噁心等症狀至醫院就醫，疑似食品中毒。衛生局獲報後立即至餐廳依食品良好衛生規範準則進行衛生稽查，發現有冷凍庫、層架、風扇不清潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局已限期業者11日前改善完竣，屆期複查若未常改善完竣，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條開罰6萬至2億元罰鍰。

此外，衛生局也抽驗工作人員手部檢體、鍋貼盤、鍋貼餡料棒等3件環境檢體，若後續檢出病源菌將食品安全衛生管理法第15條及第44條開罰6萬到2億元罰鍰。

衛生局稽查八方雲集發現設備不潔。（台北市衛生局提供）

衛生局稽查八方雲集發現設備不潔。（台北市衛生局提供）

八方雲集的冷凍庫溫度也高於-18度C。（台北市衛生局提供）

八方雲集的冷凍庫溫度也高於-18度C。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁。（台北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「攤車」納管保障食安 高市經發局：研擬可行作法
2024/04/08 16:58

「攤車」納管保障食安 高市經發局：研擬可行作法
寶林案 亞大食安中心：裝粿條塑膠袋抹油恐是產生毒素關鍵
2024/04/08 20:04

寶林案 亞大食安中心：裝粿條塑膠袋抹油恐是產生毒素關鍵

凍齡男偶像曝養膚秘辛　一招打造男神肌
遭寶林中毒案無辜波及 客委會推「粄條正名運動」
2024/04/08 19:07

遭寶林中毒案無辜波及 客委會推「粄條正名運動」
蔣萬安撂狠話「寶林跑不掉」 簡舒培：慢半拍卻還要說大話
2024/04/05 15:59

蔣萬安撂狠話「寶林跑不掉」 簡舒培：慢半拍卻還要說大話

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
「米酵菌酸」正名了！ 王必勝：專家一致決議叫「邦克列酸」
2024/04/03 15:07

「米酵菌酸」正名了！ 王必勝：專家一致決議叫「邦克列酸」
初瓦、嚮辣食安事件+34 北市衛生局：已有56人用餐後不適
2024/04/08 15:17

初瓦、嚮辣食安事件+34 北市衛生局：已有56人用餐後不適
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播