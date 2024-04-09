八方雲集用餐4人嘔吐送醫 台北市衛生局發現冷凍庫不潔等缺失

連鎖鍋貼店八方雲集傳食安狀況，7日有6人在台北市八方雲集北投公館店購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。（圖擷取自Google街景）

2024/04/09 11:34

首次上稿 04-08 23:21

更新時間 04-09 11:34

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也傳疑似食物中毒？八方雲集懇請衞生局釐清原因

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〔記者蔡思培／台北報導〕近來食品安全議題延燒，台北市也發現多起疑似食物中毒事件。連鎖鍋貼店「八方雲集」也傳狀況，前天（7日）有6名消費者購買玉米濃湯及鍋貼，後續有4人出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。台北市衛生局到場稽查發現有冷凍庫不潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失，已要求改善，未改善可開罰6萬元至2億元罰鍰。

台北市衛生局昨天接獲醫院通報，前天有6人購買八方雲集北投公館店的「玉米濃湯」及「鍋貼」後，其中4人晚上8點半陸續出現嘔吐、腹瀉、噁心等症狀至醫院就醫，疑似食品中毒。衛生局獲報後立即至餐廳依食品良好衛生規範準則進行衛生稽查，發現有冷凍庫、層架、風扇不清潔、冷凍庫溫度高於-18度C、牆面有剝落等缺失。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局已限期業者11日前改善完竣，屆期複查若未常改善完竣，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條開罰6萬至2億元罰鍰。

此外，衛生局也抽驗工作人員手部檢體、鍋貼盤、鍋貼餡料棒等3件環境檢體，若後續檢出病源菌將食品安全衛生管理法第15條及第44條開罰6萬到2億元罰鍰。

衛生局稽查八方雲集發現設備不潔。（台北市衛生局提供）

八方雲集的冷凍庫溫度也高於-18度C。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁。（台北市衛生局提供）

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