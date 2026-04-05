為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    她收到「賴祥德飯撒」釣出本尊神回應 網笑翻︰台灣總統屈服了！

    2026/04/05 20:20 即時新聞／綜合報導
    有網友分享自己有幸獲得「總統級飯撒」的互動過程，結果意外釣出本尊加碼分享另一個視角，引發全網暴動與起鬨。（圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

    有網友分享自己有幸獲得「總統級飯撒」的互動過程，結果意外釣出本尊加碼分享另一個視角，引發全網暴動與起鬨。（圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

    涉京華城等弊案、一審被判刑17年的前民眾黨主席柯文哲，上月底在凱道抗議，誤將總統賴清德吼成「賴祥德」，事後被網友們玩出一系列網路迷因哏。昨（4）日賴清德前往台南出席多場活動，一名網友笑說自己有幸獲得「賴祥德」近距離互動，影片曝光後，吸引大批網友討論，還意外釣出本尊留言回應。

    該名網友昨日下午在Threads分享一段影片，只見被隨扈保護的總統賴清德，不僅和到場民眾打招呼，還一路和民眾進行各種近距離互動。眼見賴清德離自己越來越近，原PO迅速伸出右手，希望有機會和對方一起比心，結果賴清德一看到，真的停下舉起手來配合，讓她驚喜不已，還幽默笑說︰「我是被賴祥德飯撒過的女人！」

    總統級「飯撒」（Fan Service、ファンサ、粉絲服務，指偶像為感謝追星粉絲支持，特別展現的專屬互動行為）畫面曝光後，迅速掀起大批網友熱議，「威廉+周小米，太幸運了！」「妳會被他的夢男恨死」、「樓主應該燒了三輩子的好香啊」、「親民程度真的跟某位阿北天壤之別」、「妳一定上輩子有救了狐狸，太幸運了」、「賴總統很用心的要比好這個愛心，可見他不是隨便敷衍的個性」。

    賴清德事後也現身留言區分享，從另一個視角拍下與原PO比心的影片，讓許多網友羨慕不已，還調侃他為了粉絲「屈服了」，「超寵粉的」、「這飯撒100分」、「賴威廉屈服了」、「哇靠總統級視角」、「威廉竟然會這招我震驚」、「你不可以屈服...賴祥德」、「賴祥德我不會區湖的！」「這什麼寵粉行為，還直接回饋反向視角！」、「威廉太有心了吧！給第一視角影片欸！！太寵了吧！」。

    相關新聞請見：

    樂天吉祥物「扮大貓」表白 獅迷總統︰我是不會跟你湊CP的

    好暖！首場校園演講太夯 蔡英文加碼「飯撒」合照嗨爆全場

    除夕夜揪咪琴圍爐！蔡英文曬年夜飯照 笑稱「飯撒」轟動全網

    柯文哲凱道怒吼這幕瘋傳 全網笑翻：「沒游泳的賴祥德」是誰？

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播