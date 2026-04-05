她收到「賴祥德飯撒」釣出本尊神回應 網笑翻︰台灣總統屈服了！

有網友分享自己有幸獲得「總統級飯撒」的互動過程，結果意外釣出本尊加碼分享另一個視角，引發全網暴動與起鬨。（圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

涉京華城等弊案、一審被判刑17年的前民眾黨主席柯文哲，上月底在凱道抗議，誤將總統賴清德吼成「賴祥德」，事後被網友們玩出一系列網路迷因哏。昨（4）日賴清德前往台南出席多場活動，一名網友笑說自己有幸獲得「賴祥德」近距離互動，影片曝光後，吸引大批網友討論，還意外釣出本尊留言回應。

該名網友昨日下午在Threads分享一段影片，只見被隨扈保護的總統賴清德，不僅和到場民眾打招呼，還一路和民眾進行各種近距離互動。眼見賴清德離自己越來越近，原PO迅速伸出右手，希望有機會和對方一起比心，結果賴清德一看到，真的停下舉起手來配合，讓她驚喜不已，還幽默笑說︰「我是被賴祥德飯撒過的女人！」

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總統級「飯撒」（Fan Service、ファンサ、粉絲服務，指偶像為感謝追星粉絲支持，特別展現的專屬互動行為）畫面曝光後，迅速掀起大批網友熱議，「威廉+周小米，太幸運了！」「妳會被他的夢男恨死」、「樓主應該燒了三輩子的好香啊」、「親民程度真的跟某位阿北天壤之別」、「妳一定上輩子有救了狐狸，太幸運了」、「賴總統很用心的要比好這個愛心，可見他不是隨便敷衍的個性」。

賴清德事後也現身留言區分享，從另一個視角拍下與原PO比心的影片，讓許多網友羨慕不已，還調侃他為了粉絲「屈服了」，「超寵粉的」、「這飯撒100分」、「賴威廉屈服了」、「哇靠總統級視角」、「威廉竟然會這招我震驚」、「你不可以屈服...賴祥德」、「賴祥德我不會區湖的！」「這什麼寵粉行為，還直接回饋反向視角！」、「威廉太有心了吧！給第一視角影片欸！！太寵了吧！」。

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