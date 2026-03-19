好暖！首場校園演講太夯 蔡英文加碼「飯撒」合照嗨爆全場

前總統蔡英文今日赴東吳大學出席「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」活動，名額秒殺，蔡英文特別停下腳步，與向隅學生合影。（記者張嘉明攝）

前總統蔡英文今（19日）下午受邀到東吳大學開講，這是她卸任後國內首場校園演講。許多東吳學生與民眾陸續分享在演講禮堂外，近距離迎接蔡英文、甚至有幸運兒與她一起手比愛心等互動畫面，蔡英文也在活動結束後，發文透露自己臨時加碼，在場外與眾人合照的原因，引發網友熱烈討論。

根據主辦單位東吳大學政治系公告，19日在雙溪校區普仁堂舉辦的「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」講座，僅限東吳大學學生報名參加，不過名額有限，另補充活動當天會開放現場排隊候補，但不保證進場。據悉，開放報名日當天，講座名額瞬間被搶空，讓許多學生發文哀號自己手速不夠快，還紛紛表示，會在活動當天去排隊候補。

請繼續往下閱讀...

綜合《鏡週刊》、《三立新聞》等媒體報導，蔡英文今日抵達演講現場前，場外就早已擠滿大批學生等候，蔡英文現身瞬間，現場學生立即掀起熱烈歡呼聲，還紛紛拿出手機瘋狂拍攝，超高人氣可見一斑。另據報導指出，蔡英文原以為在場外迎接她的學生，正在排隊等候進場，後來發現其實有不少是未能搶到講座名額、決定排隊候補的學生，與幕僚溝通後，臨時決定與場外所有人一起拍大合照留念，貼心舉動讓學生們驚喜不已。

講座結束後，蔡英文也在Threads發文回應這件事︰「今天到東吳大學，我聽說有滿多同學早早就到場外排候補。最後，因為場地限制的關係，沒能讓全部的同學都補進場內，真是不好意思，讓大家等了這麼久。不過，沒關係，在場外等候的同學，我們一起拍張照吧！」，還在貼文曬出2張大合照，吸引逾17萬人次瀏覽，網友紛紛直呼，很羨慕獲得總統級「飯撒」（ファンサ，日本追星族用語，指粉絲服務）的學生們。

此外，網友們不約而同指出，蔡英文不像是去參加校園講座，反而更像是偶像開粉絲見面會，並注意到女性參加者明顯較多。另有網友以今日現場人數，留言提出建議，「我建議你開大巨蛋」、可以辦全台巡迴講座」、「下次不開在世運嗎？」、「小英總統，可以環台巡演」、「下一次就是辦在巨蛋了（X」、「想見小英的人太多了，巨蛋才能容納的下」、「小英小英，高雄世運可以容納5萬人，麻煩你參考一下」。

蔡英文在Threads發文，向無法入場的同學致歉，並透露自己也因此臨時加碼，在場外和大家一起拍大合照留念。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法