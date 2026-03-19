登海鯤艦喊話在野「尊重專業」 賴清德：只看金額恐打亂軍事投資

總統賴清德登艦視導海鯤軍艦。（總統府提供）

總統賴清德今首度登艦視導海鯤軍艦後，再次呼籲在野黨尊重專業，盡速通過行政院版國防特別條例草案，「如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響」，誠摯呼籲不分朝野、一致對外，共同支持國防，讓台灣勇敢、自信地走向世界，守護現狀與和平。

總統首先抵達「台船公司」，聽取海昌計畫執行情形簡報，並登艦視導海鯤軍艦；接著前往「海軍大氣海洋局」聽取簡報，瞭解部隊運作情形。隨後，總統至「海軍256戰隊」視導海龍軍艦，了解劍龍級艦性能提升工程。國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令蔣正國、海軍256戰隊戰隊長王田耀宗、海軍大氣海洋局局長劉德凰、台船公司董事長陳政宏等人隨行。

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賴清德在「海軍256戰隊」致詞表示，潛艦是我國發展「戰略嚇阻」的重要工具，也是反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛武器。從海龍等艦到海鯤，如果不是歷代海軍官士兵的累積，就沒有潛艦國造的成果，期勉256戰隊承先啟後、繼往開來，持續守護國家、維護區域和平與繁榮。

賴清德指出，隨著境外勢力的海上威脅加劇，我們有硬體實力、也要有先進的軟體實力，海軍大氣海洋局持續布建先進的整合及偵測系統，對提升國軍的戰力具有很大貢獻，期盼全體士官兵持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新，成為讓國人驕傲、讓敵人敬畏、「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴清德再次呼籲在野黨，應該尊重專業、支持國軍，盡速通過不打折、也不放水的行政院版國防特別條例草案。國防部的專業將領已經多次公開說明，軍事裝備的籌措是依照敵情威脅產生的建軍需求，而做的整體規劃。如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響。

賴清德說明，因應新科技快速發展，我們也規劃透過商購、委製，可以加速強化戰力；同時提升國內的繁榮與就業，也能在軍工產業上，打造MIT的品牌。

賴清德說，他要誠摯且再次呼籲：有主權才有國家，有實力才有和平，希望在支持國防上，大家都能加快腳步、不分朝野、一致對外，力挺我們自己的子弟兵，讓台灣可以勇敢、自信地走向世界、守護現狀與和平。

賴總統呼籲在野黨尊重專業，盡速通過行政院版國防特別條例草案。（總統府提供）

總統賴清德今前往高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」，並登艦視導海鯤軍艦。（總統府提供）

賴總統登艦視導海鯤軍艦。（總統府提供）

總統至「海軍256戰隊」視導海龍軍艦。（總統府提供）

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