盧秀燕、蔣萬安表態挺國防 陳冠廷：通過院版軍購條例共創三贏

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

立法院外交及國防委員會下週將排審國防特別條例，盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪昨透露，盧訪美也是在提醒國民黨中央不要反美。民進黨籍召委陳冠廷今日表示，近日台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安等國民黨地方首長對國防預算紛紛表態，顯示國防自主已是超越政黨的共識，期盼在野黨團能尊重國防部專業規劃，支持具備長遠戰略價值的院版條例。

陳冠廷指出，盧市長不認同國民黨原先提出的「3800億+N」方案，轉而支持接近徐巧芯委員所提8100億元方案；同時蔣萬安市長也強調厚植國防實力應秉持「合情、合理、合法」之原則，這也代表在野陣營在國防預算上正在逐步調整，或許是個轉機。

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陳冠廷續指，儘管在野黨對於特別預算的態度有所調整，但其內容仍多偏重於對美軍購，缺乏對國內中科院委製及本國國防產業鏈的扶持；若無完善的後勤與自主生產能力，國家的經濟成果將缺乏穩固的防衛基石。

針對時程、審議機制上，陳冠廷建議，執行時程能照院版規劃至2033年，國民黨版僅規劃至2028年，實務上產能完全無法滿足在短期內全數交付，恐導致預算無法執行，而院版長達7年之戰略規劃才能符合武器產能與交付時效。

陳冠廷補充，民眾黨雖然支持執行至2033年，但卻主張「一年一期」審議，將大幅增加經濟與商業的不確定性，國防產業需要長遠且穩定的投資環境，方能吸引國內企業投入無人機及高科技武器開發，若每年審議過程受政治干擾，將阻礙產線擴張。

陳冠廷強調，國防實力的提升是對全民最有利的保障，唯有確保防衛自我的能力，才能具備更強的外交能量落實國民黨所謂的「親美、友中」；誠懇呼籲在野黨重新思考，支持專業國防規劃，通過1.25兆元的特別條例，不僅能向國際展現台灣守護民主的決心，更能帶動國內經濟與軍工產業升級，成就「國家安全、經濟發展、民眾信心」的三贏局面。

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