育兒外傭4月放寬 王婉諭：144萬家戶多少人能負擔？

時代力量主席王婉諭。（資料照）

行政院今（19）日宣布，4月13日起將全面開放家庭申請外籍幫傭，家中有12歲以下孩童即符資格，可望減輕父母養育重擔；然而，時代力量主席王婉諭表示，符合「申請資格」的144萬家戶，並不等於「負擔得起」的家戶數，時間不夠用、錢不夠用同時發生讓育兒更加辛苦，呼籲政府應重視《托育專法》，並強化公托、建立監管，培養本土人力並建立媽媽與保母的信任。

「終於能好好呼吸一次」

王婉諭今於臉書發文表示，帶過小孩的人都知道那個瞬間。下班推開門，孩子在哭，髒衣服堆在沙發上，腦袋裡轉著明天開會的報告。一打一是疲憊，多寶家庭是每天倒數自己還能撐幾個小時。我有四個孩子，在最混亂的產假和育嬰假期間，我請過幫傭。我記得那種感覺：家裡多一雙手，你才終於有辦法好好呼吸一次。那個差別，只有經歷過的人才懂。

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所以，看到行政院宣布4月13日起家中有12歲以下孩子就能申請外籍幫傭，我理解一些家庭的如釋重負。限制鬆綁了，以前想請卻不能請的人，終於有了選項。但我同時想到的，是那些連選項都沒有的家庭。

勞動部說，放寬後有144萬戶家庭受惠。我反覆看了這個數字。它是「符合資格」的數字，不是「負擔得起」的數字。外籍幫傭月薪加上就業安定費和仲介費分攤，一個月至少2萬5千。一個雙薪收入10萬的家庭，再加房貸和私幼學費，光這三項就逼近8萬。還沒算孩子的醫藥、保險、生活雜支。對大多數的台灣家庭來說，育兒卡住的地方，從來是時間不夠和錢不夠用同時發生。新聞中的144萬戶受惠，對很多家長來說，卻像是一個跟自己無關的數字。

行政院說，放寬外籍幫傭是為了釋出婦女勞動力。我認為，這個說法更需要好好檢視。去年底的調查顯示，台灣女性最需要的育兒政策前三名是友善職場、托育安全、擴大公托。開放外籍幫傭排在最後面，支持度只有一成八。女性被迫離開職場，最常見的原因就是兩個：不放心把孩子交給不熟悉的人，或者請人顧比自己去上班還貴。受過專業訓練的保母，家長都要觀察再三才敢託付了，更何況是沒有受過托育訓練的外籍幫傭。那些因為付不起托育費才留在家的媽媽，更不可能有餘裕再請一個人。

這兩個核心困境，外籍幫傭政策都碰不到。我很想問一個問題：為什麼《托育專法》在立法院審了又審，卡了又卡，每一步都走得艱難？放寬外籍幫傭資格卻走得這麼快、這麼順？因為強化公托、建立監管、培養本土照顧人力，每一件都是苦工。讓家庭自己去市場上找幫傭，對政府來說最省事。但這種省事，是把照顧責任再一次推回家庭裡，推回女性身上。

這條路走下去，育兒的負擔會越來越分成兩個世界。有經濟餘裕的家庭，花錢換時間；撐不出這筆預算的家庭，繼續在職場跟家庭的縫隙裡咬牙。144萬戶是個很大的數字。但一個數字不等於一個制度。台灣的父母需要的，是不管收入高低都能放心送托、安心上班的那一天。那一天，不會因為開放外籍幫傭就到來。它需要政府去做那些最難的事。

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