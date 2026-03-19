影像曝光！伊朗報復鎖定科威特 最大煉油廠陷火海

科威特的米納艾哈邁迪煉油廠遭伊朗攻擊。（擷取自@NaeemAslam23/X）

中東戰火持續升溫，戰爭更逐步擴大至能源設施。伊朗重要能源設施南帕斯天然氣田（South Pars Gas Field）遭以色列攻擊後，伊朗展開報復，接連鎖定波斯灣各國重要能源據點，繼卡達與沙烏地阿拉伯遇襲，最新傳出科威特也成為攻擊目標，科威特煉油廠成為一片火海。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，伊朗於最新一波報復行動中動用無人機，鎖定科威特境內最大的煉油廠米納艾哈邁迪（Mina al-Ahmadi）煉油廠，命中攻擊造成廠區起火，現場陷入一片火海。

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科威特石油公司已證實遭受無人機襲擊，並表示火勢已成功控制，影響範圍有限，目前尚未傳出人員傷亡。事實上，在此之前科威特另一座煉油廠，也曾遭到伊朗的無人機攻擊並引發火警。官方強調，已全面提升防護措施，以確保人員與設施安全。

回顧衝突起點，伊朗南帕斯天然氣田日前遭以色列空襲，部分設施被摧毀，成為此次報復行動的導火線。隨後伊朗接連出手，先攻擊卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）全球最大液化天然氣設施，再對沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）煉油廠發動飛彈攻擊，引發劇烈爆炸，這回又攻擊科威特最大的煉油廠，緊張情勢急速升高。

???????????????? Deux attaques de drones ont frappé des raffineries au Koweït :



???? Mina al-Ahmadi （≈730 000 barils/jour） touchée

???? Mina Abdullah （≈454 000 barils/jour） en feu



Aucun blessé signalé selon Reuters et AP.#Koweit #Iran #Oil #Drones #MiddleEast #Breaking pic.twitter.com/vlTDRFJqmu — ????????icem???????? （@icem2） March 19, 2026

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