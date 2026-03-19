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    海鯤號內裝首曝光！賴總統親開箱潛艦起居室 資深潛將揭深海秘辛

    2026/03/19 19:50 記者方瑋立／台北報導
    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德今（19日）親赴高雄視導，更首度「開箱」國造潛艦海鯤號內部艙間。最新流出的視導畫面顯示，雖因機密沒有太多角度的鏡頭，卻能罕見直擊這艘肩負台海戰略防衛重任的潛艦，而未來官兵最真實的起居與戰備空間，現代化的設計也令人驚艷。

    國造潛艦「海鯤軍艦」（舷號711）自命名下水後，內部構造一直被視為國防最高機密。

    從釋出的畫面中可見，賴總統戴著印有專屬字樣的白色工程帽，在海軍高階將領及台船高層的陪同下，一路從艦艏甲板深入潛艦腹地。在空間極度壓縮的潛艦內部，海鯤號的裝潢主要以明亮的白色系為主，管線整齊且密集地排列於艙頂。

    賴總統特別視察了官兵的「寢室區」，只見三層式的吊鋪設計，最大化利用了畸零空間，床鋪配有深藍色遮光拉簾，兼顧了官兵的隱私與休息品質；而在走道一側的置物櫃上，更貼有醒目的紅十字標誌，顯示該區域鄰近緊急醫療設備存放處。

    此外，賴總統也親自與隨行將領官員坐在潛艦內的「餐廳暨交誼廳」體驗，該區域配備了淺色木紋桌面，與海藍色的軟墊長椅，在有限的空間內，營造出明亮且相對舒適的用餐環境。

    儘管海鯤號的內裝設計，已盡力朝現代化與舒適化邁進，但潛艦服役的環境依然極度艱辛。本報先前曾報導，海軍退役中將、前256戰隊長王天德曾指出，潛艦潛航時內部完全不見天日，官兵無法藉由日照調節生理時鐘。

    王天德分享，為了讓官兵感知日夜，艦上必須透過燈光進行「晝夜調整」：白天點亮白色的日光燈，夜間則全面切換為紅燈。此外，潛艦在深海值勤與引擎發動時的噪音極大，官兵甚至發展出「按著對方耳朵大聲講話」的特殊溝通方式。這些看不見的辛勞，皆是海軍健兒守護海疆的日常。

    面對這群在深海中默默付出的國軍弟兄，賴總統今天在前往高雄視導「海昌計畫」、「海軍大氣海洋局」及「海軍256戰隊」並登上海鯤軍艦時。他也再次呼籲在野黨尊重專業，盡速通過行政院版國防特別條例草案，並強調，「如果只看金額、而忽視建軍的需求，勢必打亂整體的軍事投資，造成嚴重影響」，誠摯呼籲不分朝野、一致對外，共同支持國防，讓台灣勇敢、自信地走向世界，守護現狀與和平。

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

    總統賴清德19日視導並親自登上海鯤軍艦，首次曝光高度機密的海鯤號部分內裝，包括寢室、緊急醫療設備及餐廳等部分區域。（總統府提供）

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