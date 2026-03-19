美2200名陸戰隊員趕赴中東 奪島任務曝光

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」17日上午駛近新加坡附近的馬六甲海峽。（路透）

全球石油咽喉「荷姆茲海峽」遭伊朗封鎖引發能源危機，外傳美軍終於將動用地面部隊。據美媒爆料，五角大廈已完成部署「第31海軍陸戰隊快反部隊」（原駐守日本），這支約2200人的精銳部隊搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）趕赴中東，其特殊的「奪島」作戰任務也曝光。

根據《華爾街日報》報導，第31海軍陸戰隊快反部隊（或稱全能遠征部隊），是一支約 2200人的快速反應部隊，作戰力量極為全面。該部隊由四大核心要素組成：包含配備裝甲車與火砲的地面作戰部隊，以及由F-35B隱形戰機、MV-22魚鷹機組成的航空部隊；另外還有專業的指揮團隊與物流營，具備高度自給自足的登陸突襲能力。

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據美國官員透露，增加的海軍陸戰隊快反部隊，為川普提供了對德黑蘭施壓的額外選項。專家與前官員指出，陸戰隊可以佔領伊朗石油命脈哈爾克島，這樣美國就能以此作為重啟海峽的談判籌碼。

報導指出，突襲可以透過海上完成，由「的黎波里號」發射可直接登陸岸邊的載具運送陸戰隊員與設備；或者主要透過空中進行，使用F-35B與無需跑道即可降落的直升機。如果夥伴國家提供飛越與基地使用權，戰機可以從船艦或鄰近的海灣國家起飛。

不過，該部隊也可能被部署去奪取海峽內部的其他島嶼，包含坐落在海峽入口的格什姆島（Qeshm Island）、坐落格什姆島以西的小型經濟樞紐基什島（Kish Island），以及格什姆島以東、德黑蘭用來停靠小型攻擊艦的岩石島嶼荷姆茲島（Hormuz Island），都可能成為目標。

前美國海軍中央司令部司令、退役中將約翰·米勒（John Miller）表示，美軍若佔據這些島嶼，將具備戰略優勢來攔截伊朗快艇，並擊落威脅海峽交通的飛彈。

目前「的黎波里號」預計在一週內抵達中東海域，屆時美軍是否會發動自二戰以來罕見的「實戰奪島」行動，已引發全球軍事專家高度關注。

美軍第31陸戰隊快反部隊（31st MEU）具備搭乘MV-22B垂直起降戰機迅速部署的打擊能力。該部隊原駐防日本沖繩擔任印太主力快速反應部隊。（圖取自美國陸戰隊專頁）

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