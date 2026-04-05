為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鋒面報到週二全台雷雨轟隆 這天起連4天太陽露臉

    2026/04/05 18:18 記者黃宜靜／台北報導
    今天晚上到明天清晨定量降水趨勢。（氣象署提供）

    今天晚上到明天清晨定量降水趨勢。（氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

    定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

    明天（6日）鋒面接近又要轉雨了！中央氣象署預報，明天鋒面接近，天氣轉為不穩定，中部以北局部短暫陣雨或雷雨，週二鋒面、東北季風增強，全台幾乎都有雷雨發生機會，尤其北部地區有局部較大雨勢發生，到了週三東北季風減弱，水氣逐漸減少，週四到下週日各地天氣穩定，晴到多雲好天氣。

    氣象署預報員林定宜表示，今晚華南附近水氣移入，因此又開始轉為下雨天氣，中部以北轉為短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，明天清晨南部地區有零星短暫陣雨，且明天鋒面接近，天氣轉為不穩定，中部以北局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後局部短暫陣雨。

    「週二是天氣最劇烈的一天，全台可能都有雷雨的機會！」林定宜指出，週二鋒面影響、東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，全台可能都有雷雨的機會。

    「週三是水氣逐漸由多變少的1天！」週三東北季風減弱，轉偏東到東南風，水氣逐漸減少，但清晨北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，白天開始，東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨；週四到下週日轉為西南風，天氣較穩定，各地晴到多雲天氣，水氣較少，僅午後山區有零星短暫雷陣雨。

    溫度部分，林定宜表示，明天氣溫與今天類似，各地早晚19-23度，白天新竹以北、宜蘭、花蓮27度左右，苗栗以南及台東30、31度，東南部地區有焚風發生機率；週二、週三受到東北季風、鋒面影響，北部、東北部白天溫度較涼，北部、宜蘭、花蓮23-27度，中南部、台東仍有27-31度，各地早晚18-24度；週四至週六各地暖熱，白天28-32度之間，早晚20-24度。

    至於週二這波雨勢能否持續為中南部水庫進帳？林定宜回應，昨天那波鋒面多多少少有為水庫補水，但春雨多較短暫，對水情不無小補，若真的要有足量挹注，可能仍要期待梅雨季。

    林定宜提醒，在鋒面到來前，容易有起霧情形，因此明天馬祖一整天不定時、明天晚上到週二上午金門有局部霧或低雲情形，請注意。另外，在鋒面通過前，西南風增強，因此桃園、新竹、花蓮、台東、綠島、蘭嶼、馬祖可能會有陸上強風平均風力達6級以上或陣風達8級以上的情形。

    相關新聞

    雨彈繼續！週一中部以北有雨 高溫28度

    天氣提醒。（氣象署提供）

    天氣提醒。（氣象署提供）

    明天陸上強風特報。（氣象署提供）

    明天陸上強風特報。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播