鋒面報到週二全台雷雨轟隆 這天起連4天太陽露臉

今天晚上到明天清晨定量降水趨勢。（氣象署提供）

定量降水趨勢圖。（氣象署提供）

明天（6日）鋒面接近又要轉雨了！中央氣象署預報，明天鋒面接近，天氣轉為不穩定，中部以北局部短暫陣雨或雷雨，週二鋒面、東北季風增強，全台幾乎都有雷雨發生機會，尤其北部地區有局部較大雨勢發生，到了週三東北季風減弱，水氣逐漸減少，週四到下週日各地天氣穩定，晴到多雲好天氣。

氣象署預報員林定宜表示，今晚華南附近水氣移入，因此又開始轉為下雨天氣，中部以北轉為短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，明天清晨南部地區有零星短暫陣雨，且明天鋒面接近，天氣轉為不穩定，中部以北局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後局部短暫陣雨。

「週二是天氣最劇烈的一天，全台可能都有雷雨的機會！」林定宜指出，週二鋒面影響、東北季風增強，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，全台可能都有雷雨的機會。

「週三是水氣逐漸由多變少的1天！」週三東北季風減弱，轉偏東到東南風，水氣逐漸減少，但清晨北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨，白天開始，東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨；週四到下週日轉為西南風，天氣較穩定，各地晴到多雲天氣，水氣較少，僅午後山區有零星短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜表示，明天氣溫與今天類似，各地早晚19-23度，白天新竹以北、宜蘭、花蓮27度左右，苗栗以南及台東30、31度，東南部地區有焚風發生機率；週二、週三受到東北季風、鋒面影響，北部、東北部白天溫度較涼，北部、宜蘭、花蓮23-27度，中南部、台東仍有27-31度，各地早晚18-24度；週四至週六各地暖熱，白天28-32度之間，早晚20-24度。

至於週二這波雨勢能否持續為中南部水庫進帳？林定宜回應，昨天那波鋒面多多少少有為水庫補水，但春雨多較短暫，對水情不無小補，若真的要有足量挹注，可能仍要期待梅雨季。

林定宜提醒，在鋒面到來前，容易有起霧情形，因此明天馬祖一整天不定時、明天晚上到週二上午金門有局部霧或低雲情形，請注意。另外，在鋒面通過前，西南風增強，因此桃園、新竹、花蓮、台東、綠島、蘭嶼、馬祖可能會有陸上強風平均風力達6級以上或陣風達8級以上的情形。

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