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    首頁 > 生活

    雨彈繼續！週一中部以北有雨 高溫28度

    2026/04/05 21:30 即時新聞／綜合報導
    週一（6日）天氣不穩定，中部以北及東北部會有陣雨或局部雷雨。（資料照）

    週一（6日）天氣不穩定，中部以北及東北部會有陣雨或局部雷雨。（資料照）

    週一（6日）天氣不穩定，中部以北及東北部會有陣雨或局部雷雨，白天北部高溫28度，苗栗以南高溫可到32度，早晚低溫約18度，南部地區要注意高溫防範中暑。

    中央氣象署預報，明（6）日隨著鋒面接近，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有不定時局部短暫陣雨，南部地區為多雲，清晨亦有零星短暫陣雨，午後山區則有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面和今天類似，預測新竹以北及宜、花高溫約27度，苗栗以南及臺東高溫可達30、31度，東南部地區則有焚風發生的機率，至於各地低溫約19到23度。

    離島天氣：澎湖，多雲時陰短暫陣雨或雷雨，24至28度；金門，陰時多雲短暫陣雨或雷雨，19至25度；馬祖，陰短暫陣雨或雷雨，17至22度。

    至於未來幾天，天氣風險公司指出，週三起中部以北為多雲天氣，局部偶有陽光露臉，中部以南為晴時多雲天氣。週四至週末水氣較少，預估各地可維持晴時多雲天氣。但日夜溫差仍大，早出晚歸仍要多加保暖。

    紫外線指數方面，週一台東縣、澎湖縣為「過量級」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、連江縣、金門縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，週一鋒面接近，環境風場為西南風，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍好；馬祖有低雲或局部霧影響能見度；竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

    溫度方面，週一新竹以北及宜、花高溫約27度，苗栗以南及臺東高溫可達30、31度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週一新竹以北及宜、花高溫約27度，苗栗以南及臺東高溫可達30、31度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一台東縣、澎湖縣為「過量級」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、連江縣、金門縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週一台東縣、澎湖縣為「過量級」，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、連江縣、金門縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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