不婚不生！台灣生育率全球最低 政院：今年推少子女化對策2.0

國人結婚對數去年僅有10.4萬對，為未來的出生數蒙上陰霾。（資料照）

台灣生育率全球最低，結婚對數破底！內政部最新數據顯示，台灣去年總生育率僅剩0.695人，創下統計以來崩跌最快1年，即女性一生平均生不到0.7個小孩；代表新生兒「領先指標」的結婚對數僅剩10萬出頭，亦創新低。針對少子化問題，政府有無對策？行政院今日回應，政院今年度推出我國少子女化對策計畫2.0，持續強化支持力道。

內政部年初公布去年出生數僅10.7萬人、創下史上新低，較民國60到70年代每年動輒破40萬人，僅剩4分之1不到；另結婚對數從前一年的12.3萬對大跌至10.4萬對，又為出生數蒙上陰霾。

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行政院表示，造成我國少子女化的原因多元且交互影響，包含：一、結婚年齡延後與結婚率下降；二、生育年齡延後；三、父母工作與家庭生活需平衡；四、家長養育經濟負擔沉重；五、婚育價值觀念改變。

行政院指出，因應社會變遷與人口趨勢轉變，政府持續檢視與精進政策。政院今年度推出我國少子女化對策計畫2.0（2026-2029），朝向「往前推進（適齡生育）、補助加碼、彈性育兒」的基調前進。

行政院說明，政策架構包含「力挺青年適齡生育、有感減輕育兒負擔、友善職場生生不息、支持婚育家庭之穩定居住政策、強化孕產婦及兒童照顧品質」等，就生、養、教育、居住、職場五大面向，持續強化支持力道。

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