為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不婚不生！台灣生育率全球最低 政院：今年推少子女化對策2.0

    2026/04/05 20:50 記者陳鈺馥／台北報導
    國人結婚對數去年僅有10.4萬對，為未來的出生數蒙上陰霾。（資料照）

    國人結婚對數去年僅有10.4萬對，為未來的出生數蒙上陰霾。（資料照）

    台灣生育率全球最低，結婚對數破底！內政部最新數據顯示，台灣去年總生育率僅剩0.695人，創下統計以來崩跌最快1年，即女性一生平均生不到0.7個小孩；代表新生兒「領先指標」的結婚對數僅剩10萬出頭，亦創新低。針對少子化問題，政府有無對策？行政院今日回應，政院今年度推出我國少子女化對策計畫2.0，持續強化支持力道。

    內政部年初公布去年出生數僅10.7萬人、創下史上新低，較民國60到70年代每年動輒破40萬人，僅剩4分之1不到；另結婚對數從前一年的12.3萬對大跌至10.4萬對，又為出生數蒙上陰霾。

    行政院表示，造成我國少子女化的原因多元且交互影響，包含：一、結婚年齡延後與結婚率下降；二、生育年齡延後；三、父母工作與家庭生活需平衡；四、家長養育經濟負擔沉重；五、婚育價值觀念改變。

    行政院指出，因應社會變遷與人口趨勢轉變，政府持續檢視與精進政策。政院今年度推出我國少子女化對策計畫2.0（2026-2029），朝向「往前推進（適齡生育）、補助加碼、彈性育兒」的基調前進。

    行政院說明，政策架構包含「力挺青年適齡生育、有感減輕育兒負擔、友善職場生生不息、支持婚育家庭之穩定居住政策、強化孕產婦及兒童照顧品質」等，就生、養、教育、居住、職場五大面向，持續強化支持力道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播