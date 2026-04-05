殘骸照公開！伊朗宣稱擊落美搜救C-130運輸機、2架黑鷹

伊朗國會議長卡利巴夫釋出據稱是美國軍機的殘骸照。（圖翻攝自X:@mb_ghalibaf）

本月3日，美軍一架F-15E戰機在伊朗境內遭擊落，機上武器系統官（WSO）彈射逃生後失聯，美方隨即展開救援，最終完成任務。不過伊朗拋出的說法顯示，美軍救援行動並不像官方所宣稱的如此順利，他們在此期間又擊落了支援搜救任務的C-130運輸機和黑鷹直升機，今天（5日）還有伊朗高官丟出宣稱是美軍機的殘骸照，引發外界熱議。

伊朗革命衛隊（IRGC）透過半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發表聲明，宣稱在阻撓美軍尋找失聯飛官的聯合行動中，成功摧毀多架敵機，包括1架C-130海克力斯運輸機（C-130 Hercules）及2架黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）。

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伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）今天下午還在X平台釋出據稱是美國軍機的殘骸照，語帶挑釁地說：「如果美國再取得3場這樣的『勝利』，它將會徹底毀滅（If the United States gets three more victories like this , it will be utterly ruined.）」

不過美方否認執行救援任務期間有軍機又遭擊落的消息。華府官員透露搜救部隊成功找到失聯飛官並準備撤離時，負責接應的運輸機在行動中「陷入泥潭」，為了避免敏感軍事設備落入對方手中，美軍最終決定就地摧毀，再由其他軍機接應所有人員撤出敵境。

另外，革命衛隊3日發聲明稱擊落美軍先進F-35戰機，是美以聯合展開打擊行動以來第二架被擊落的美國軍機，當時也曝光了殘骸照。但事後許多專家在比對飛機尾翼後指出，這些碎片應是F-15戰機的碎片，而非F-35戰機，因此今次卡利巴夫公開的照片還不確定是否真為C-130和黑鷹的殘骸。

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. ???? pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf （@mb_ghalibaf） April 5, 2026

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