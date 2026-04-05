沈伯洋選台北？網挖他20多年前長髮嫩照 驚見旁邊是青澀蘇巧慧！

蘇巧慧曾分享自己與沈伯洋學生時代在美國留學的嫩照。（圖取自蘇巧慧臉書）

民進黨究竟會派誰出線出來選台北市長，受到外界關注，有傳聞指稱民進黨將徵召立委沈伯洋，雖然尚未獲得證實，但網上早已掀起熱議，還有人翻出沈伯洋學生時代的嫩照，發現當時與他同框的正巧是代表綠營角逐下屆新北市長的蘇巧慧。

律師林智群今天在臉書分享沈伯洋和蘇巧慧的嫩照，畫面中可以看到還是學生的沈伯洋留著長髮，戴著可愛髮箍，蘇巧慧模樣也相當青澀，2人看向鏡頭外，似乎正在聽誰講話。林智群替照片中的2人加上OS：「某個未來人回到過去，跑去UPenn，告知這兩個人他們未來會一起參選直轄市市長時，他們驚愕的表情。」

請繼續往下閱讀...

照片曝光後吸引數千人點讚，事實上蘇巧慧2024年就在自己的臉書發過這張老照片，原來是沈伯洋和她都在美國留學時拍到的同框畫面。當時她還分享學弟沈伯洋常跑去找她蹭飯的趣事，沒想到20多年後，2人情誼從美國宿舍延續到了台灣立法院，從舍友變成立院同事，蘇不忘吐槽沈伯洋，笑稱身分雖然轉變了，但不變的是沈伯洋「依然只會煮白飯」。

而今這張經典照片又被翻出，網友紛紛表示「從舍友飯咖到立院同事，明年會不會變雙北市長呢？」「未來人有沒有順便告訴他們倆都會高票當選」、「昔日好可愛，未來期待能夠強強聯手」、「敲碗台北、新北連線」、「兩個人一同挑戰台灣最關鍵的兩個自治都市，這種故事劇本AI也寫不出來」。

蘇巧慧曾分享自己與沈伯洋學生時代在美國留學的嫩照。（圖取自蘇巧慧臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法