花蓮蕎麥茶驚見標示「中國台灣」字樣 網諷：農產也自我矮化？

有民眾反映，日前收到一款名為「縱谷蕎麥茶」、原產地標示「中國台灣」的花蓮茶葉，引發各界關注。（圖擷取自@ycwangriver1 Threads）

近日有民眾反映，收到花蓮吉安鄉農會生產一款名為「縱谷蕎麥茶」的茶葉，未料他一看外包裝，發現茶葉原產地竟標示「中國台灣」，消息引發各界譁然，網友們陸續宣布抵制、拒買吉安鄉農會產品。民進黨立委王義川則在昨（4）日發文分享此事，同時質疑農糧署究竟是如何指導，才會讓台灣國產的農產品出現自我矮化的情況。

根據王義川在社群平台Threads分享的照片，只見名為「縱谷蕎麥茶」的這款茶葉外包裝，有包含成分表、有效日期、沖泡與保存方式、來自花蓮二爺農場等資訊，指導單位則是標註「農糧署東區分署」、「光復鄉公所」與「花蓮農改場打樣中心」。然而，這包茶葉在原產地的部分，清楚標註「中國台灣」4個字。

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隨著相關爭議在網上延燒，農糧署東區分署官員今（5）日前往王義川貼文留言回應，經查與「二爺農場」的相關蕎麥產品，並非農糧署東區分署輔導，另外經洽詢花蓮縣吉安鄉農會保健植物加工廠了解後，得知產品包裝是受「二爺農場」委託標示。

農糧署東區分署官員補充，吉安鄉農會聯繫二爺農場的李姓負責人後得知，有這種包裝的蕎麥茶葉產品，僅送給「親友」、「前來協助光復救災的義工與慈善團體」，並未對外販售，目前農糧署東區分署已要求業者立即更正包裝說明。

對於農糧署東區分署說法，多數網友們仍不買單，並紛紛留言質疑說，「應要有罰則吧，要求更正就沒問題？」、「所以吉安鄉農會受委託標示時，每張標籤清楚寫著原產地中國台灣，吉安鄉農會是沒有問題的就對了？」、「這種格式印出都需要改標籤程式，如果不用改程式，農場也太『用心』特別印出這樣的送人，可以隨便自己打，還帶上農會跟農糧署背書，這個真的很有問題欸」。

另有網友加碼爆料，曾在台南麻豆、新竹關西、台東等地方農會，遇過直接販售並推廣中國產品，並非全部販售國內產品為主，消息掀起眾人議論，「為什麼農會會賣中國食品啊」、「有聽說農會體系都是從黨國時代扶植起來的」、「農會並不是政府單位唷，是社團法人，農會超市要賣什麼政府無法源依據可插手」、「各地農會幾乎都地方藍營把持的，不要以為縣市長或中央是綠營就能去左右那一塊」。

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