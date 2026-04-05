藍彰化縣長人選爆「第4人」！陳素月挑戰「綠一藍二」輪替慣例

民進黨提名人選、立委陳素月，謹慎迎戰彰化「綠一藍二」政治輪替的選舉慣例。（陳素月提供）

民進黨提名立委陳素月投入年底彰化縣長選舉，已全面備戰；國民黨至今仍未決定人選，檯面上謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章3人角逐，地方傳出可能徵召律師魏平政參選。對此，陳素月表示，在國民黨尚未確定人選前不便評論，但她直言，彰化藍大於綠的選民結構沒有改變，中間選民約有10萬人，是勝負關鍵，選戰策略必須放在爭取中間力量，不能只靠基本盤。

彰化縣長選舉過去30多年來形成「綠一藍二」的政治輪替現象，現任國民黨縣長王惠美年底卸任，民進黨是否延績慣例、重返執政，備受政壇關注，也被視為攸關2028年總統大選的重要指標。

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陳素月指出，彰化選民向來重視地方經營，空降人選不易取得信任，但面對國民黨組織動員與派系整合，她不敢掉以輕心，已將年底選戰視為硬仗。

她提出涵蓋長輩、青壯年、青年、兒少與婦女的施政主張，其中以「育兒321」與「樂活YOUNG媽咪」政策為主軸，從孕產補助、生育支持到托育照顧，打造讓年輕家庭敢生、好養、安心育兒的友善城市。

立委陳素月強調，彰化縣中間選民約10萬票，民進黨不能靠基本盤，選戰策略要能打入中間選民、年輕人的心。（陳素月提供）

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