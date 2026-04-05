總統談「林宅血案」藏深意 黨政人士：劍指在野「和平換躺平」謬論

總統賴清德今出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。（記者方賓照攝）

總統賴清德今出席原林義雄宅邸、台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，並以台語發表談話。黨政人士分析，總統的致詞可從三大面向理解，不僅喚起國人對「林宅血案」的歷史記憶，更以台灣民主發展的血淚歷程，強力回擊在野黨「向威權妥協、和平換來躺平」的論述。

賴清德致詞表示，雖然台灣已經走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣；歷史的真相越明白，就越不可能被操弄，共同的記憶越清楚，就越不可能被分化。

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黨政人士認為，總統的談話可從三大面向解讀。第一，喚起國人對「林宅血案」不可磨滅的歷史記憶，總統明確將「林宅血案」從早年隱晦所稱的歷史懸案，清楚定位為昔日威權國家侵害人權、壓制民主運動的重要象徵，直指這不只是林義雄一家難以承受的傷痛，更是威權政府侵害人權最黑暗、最沉痛的一頁，監察院調查報告也證實，當年情治體系曾介入並阻礙真相釐清，顯示此事件不再侷限於家屬悲劇，而是整個台灣社會都必須持續記憶、追索與反省的歷史現場。

第二，追溯代代走過的台灣民主歷程，黨政人士指出，總統並未停留在歷史追思，而是進一步把「林宅血案」放在台灣民主化歷程之中，從白色恐怖與黨外壓迫，一路連結到1996年總統直選，台灣人民沒有因為政治暴力與飛彈威脅而退縮，反而在高壓情境下完成民主化的關鍵一步。

該人士說，這也凸顯台灣民主不是自然到來，而是在一次次壓迫與威嚇中，由人民用勇氣與選票共同撐出來的成果。致詞強調的是，記住林宅血案，不只是記住一段悲傷歷史，更是提醒社會，今天所有民主制度與自由生活，都建立在前人勇敢不屈服的基礎上。

第三，以歷史現場對應當前政治，回擊當前政治爭議，黨政人士表示，在國民黨主席鄭麗文即將赴中，國防特別條例與總預算審議再延宕等議題發酵之際，總統致詞提到「現在，又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防」、「真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」，對應近期在野黨鼓吹「和平換躺平」、「交流可取代防衛」、「不要刺激對岸就能換和平」的論述，可視為借歷史場域反擊當前在野黨政治主張。

黨政人士認為，從血案不可磨滅的傷痕，到台灣民主之路的不妥協，總統近期的公開演說都呈現他的核心價值：台灣人面對威權，一路走來從不是靠退讓妥協換生存，而是靠代代堅持民主、守住自我，才走到今天，這是台灣人流血液裡的勇敢，也是屬於台灣人的故事。

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