    除夕夜揪咪琴圍爐！蔡英文曬年夜飯照 笑稱「飯撒」轟動全網

    2026/02/16 20:39 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文今年也邀請蕭美琴一起圍爐，蔡英文還從幕僚口中得知，2人合照是一種「飯撒」。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

    前總統蔡英文今年也邀請蕭美琴一起圍爐，蔡英文還從幕僚口中得知，2人合照是一種「飯撒」。（圖擷取自@tsai_ingwen Threads）

    前總統蔡英文今（16日）除夕夜，在社群平台Threads分享，她邀請好友蕭美琴（咪琴）一起圍爐，並曬出2人享用年夜飯的合影照，蔡英文還打趣說「我的幕僚說，這叫『飯撒？』」，應景又跟上潮流的用詞瞬間轟動全網，成為除夕夜熱議話題。

    從蔡英文在發布的照片顯示，她與蕭美琴一起小心捧著一盤精心擺盤的飯菜，並朝鏡頭露出燦爛微笑，2人過節氣氛相當溫馨；另外，蔡英文也在臉書發文，感謝所有堅守崗位的國軍、警、消，以及在這天還在工作，維持國家、社會運作的朋友們，「大家辛苦了。新的一年，希望大家能吃飽、睡好，心想事成、平安健康。」

    蕭美琴也在Threads留下2隻貓咪的表情符號，並轉發該文並回應，「謝謝蔡前總統每年邀請我一起吃年夜飯，希望大家也都有吃飽❤️」。據悉，蔡英文幾乎每年都會邀請蕭美琴共同守歲；「飯撒」則是從日本追星族用語「Fan Service」（ファンサ、粉絲服務）衍生而來，意指偶像為感謝粉絲支持，特別展現的專屬互動行為。

    2人合照發布後，迅速引發大批網友熱烈討論，甚至釣出總統賴清德留言分享享受美食照回應，「尖叫嗑到了」、「官方逼死同人」、「也太寵粉了吧」、「我嗑的CP發糖了」、「謝謝，百合很讚」、「除夕夜最美的風景」、「是什麼總統級的CP」、「官方撒糖！儘量嗑！」、「我真的救命，過年了」、「這是有社會共識的年夜飯！」、「留友看，我的嘴角都掛在耳朵上了」、「請跟幕僚更正，這個叫『官方撒糖』」。

