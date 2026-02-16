華府智庫建議取消藍白親中政客美簽 她曝真正受影響是這些人！

紐夏喊話美國政府，取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡。（圖翻攝自X:@NewshamGrant）

藍白頻頻封殺賴政府1.25兆軍購特別條例，引發美方高度關切。華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）近日建議川普政府，取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡，作家顏擇雅今（16日）指出，若該措施真的上路，「真正會受到影響」的對象。

紐夏14日深夜在X平台，轉發共和黨籍眾議員盧納（Anna Paulina Luna）喊話台灣在野支持，並全額通過國防預算，慨歎現實是國民黨和民眾黨內部有太多親中政客，如果真的要尋求一個快速有效的辦法，就是直接取消這些政客及其親屬的美國簽證和綠卡吧！」

紐夏的發言曝光後隨即在台網引發熱烈討論，不少網友都敲碗快點上路。顏擇雅今天在臉書發文表示，這兩天他還看到有人在傳紐夏建議取消親中政客的美國國籍，但這是錯誤的資訊，「Grant Newsham並沒建議要取消美國籍身分。」

顏擇雅接著說：「美國籍身分是很難取消的，並不在美國總統職權之內，除非本人申請放棄。也就是說，就算川普採納Newsham建議，黃國昌的兒子、賴士葆的女兒、馬英九的女兒與姊姊依然會是美國公民，不會受影響。會受影響的，是黃國昌、馬英九、賴士葆本人與配偶從此會拿不到美簽，就算有綠卡也會被吊銷。」

