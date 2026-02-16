初一走春兩樣情！北部天冷有雨 中南部日夜溫差大

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天大年初一走春，北部注意轉冷、有雨，中南部也要注意日夜溫差大。中央氣象署預報，明、後兩天都受到東北季風影響，北部是溼涼偏冷的天氣；下週一初七（23日）開工日，各地則是多雲到晴的好天氣。

氣象署預報員賴欣國表示，明天、後天（17日、18日）兩天天氣類似，同樣都受到東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，要比較注意的是，明天初一桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部山區也有零星短暫雨。

賴欣國說，大年初二（18日）水氣稍微減少了，剩下基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區剩下零星短暫雨，其它地區則是多雲到晴的天氣。他也提醒，明、後兩天北部整天氣溫大約16度到18度，南部日夜溫差大，低溫16度、但白天仍有24度。

「初三（19日）東北季風減弱、水氣減少，但初四水氣又開始增加」，賴欣國說，初三起氣溫逐漸回溫，天氣也轉好，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部有零星短暫雨。

他指出，但是初四（20日）當天水氣又會稍微增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。賴欣國說，初五（21日）又恢復較穩定的天氣，各地早晚涼且多雲到晴的天氣，僅剩東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

賴欣國說，初五之後的穩定天氣目前看預報，會持續到初七（23日）開工日，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。但他提醒，週日（22日）馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

