    首頁 > 國際

    阿爾卑斯山大雪崩！瑞士火車遭雪浪吞噬脫軌 釀多人傷亡

    2026/02/16 17:26 即時新聞／綜合報導
    瑞士境內阿爾卑斯山區16日發生雪崩，一列火車遭受衝擊脫軌，造成多人傷亡。示意圖。（法新社）

    瑞士境內阿爾卑斯山區16日發生雪崩，一列火車遭受衝擊脫軌，造成多人傷亡。示意圖。（法新社）

    瑞士境內阿爾卑斯山區（Alps）今天（16日）驚傳一起重大事故，一列行駛在知名觀光路線的火車，遇到大規模雪崩，造成多節車廂脫軌，有多人傷亡。

    綜合外媒報導，事發於瑞士東部格勞賓登州（Graubünden）的貝爾尼納鐵路（Bernina Line）路段，當地時間今日清晨7點（台灣時間16日下午2點）左右，一輛火車在行進途中，山坡突發大規模雪崩，厚重的白雪與碎石如同瀑布傾瀉而下，直接從側面撞上火車。

    巨大衝力導致的多節車廂瞬間脫離軌道，部分車體直接被雪浪掩埋。瑞士警方和緊急救援單位獲報後迅速出動，警方證實有多名人員傷亡，但尚未透露具體數字。據了解，出事火車上約載80名乘客，由於事故現場位於偏遠的山區深處，加上天候惡劣導致能見度極低，且可能發生二次雪崩，救援難度非常高。

    受此事故影響，該地區的鐵路交通已全面中斷。瑞士聯邦鐵路（SBB）警告，由於雪崩風險評級已達最高等級，該路段將無限期關閉，直至現場清理完畢且坡道確認安全為止。

