飛官辛柏毅墜海失聯逾40天 愛妻淚喊「我沒放棄等他」看哭上萬人

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅今年1月6日執行夜航訓練墜海，時至今日已過40天，仍未尋獲。年節到來，家家戶戶開心團圓，但辛上尉的家人親友心都還懸著，即便只有一絲希望也希望能夠牢牢抓住。愛妻近日在網上抒發心情，悲痛表示「我沒有放棄等他」，讓大批網友看了鼻酸。

辛柏毅1月6日傍晚6點多，駕駛機號6700的F-16V單座戰機進行夜航訓練，當晚7點半左右傳出雷達光點消失，隨後辛上尉下落不明，軍方證實在花蓮附近海域失事。空軍督察長江義誠少將上月22日指出，國軍已完成黑盒子精準定位，水深約2500公尺，已請國外打撈公司支援打撈工作，但到現在都還沒有進一步消息。

一個多月過去，近日有網友在Threads上PO出辛柏毅的英姿照，呼籲大家別忘了繼續為辛上尉集氣，盼望能有奇蹟降臨。貼文竟然釣出同在軍中服役的辛柏毅愛妻，「過月餘有了，看到柏毅這張照片心還是很疼，大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光海男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他。」

這則留言曝光後看哭上萬人，「抱抱你，真的辛苦了」、「為上尉所有心愛的家人禱告，求神安慰陪伴你們」、「雖不認識妳……只能說聲加油，適當的大哭，也是宣洩壓力的一種方式」、「看了真鼻酸，我也記得他，也希望你能保重自己」、「希望他趕快可以回家」、「多希望電影裡的劇情真實上演，他被救了，只是失憶了，過陣子就會回到你身邊……」

