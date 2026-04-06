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    首頁 > 生活

    7縣市大雨特報！ 週四起轉為穩定好天氣

    2026/04/06 06:52 即時新聞／綜合報導
    今日清晨至上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，白天起南部地區轉為多雲，午後山區則有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    今日清晨至上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，白天起南部地區轉為多雲，午後山區則有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署指出，今（6日）隨著鋒面接近，清晨至上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，白天起南部地區轉為多雲，午後山區則有局部短暫雷陣雨。氣象署今晨5點50分針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣以及苗栗縣發布大雨特報，須特別留意。

    氣溫方面與昨天類似，預測新竹以北及宜、花高溫約27度，苗栗以南及台東高溫可達30、31度，東南部地區則有機會發生焚風，至於各地低溫約19到23度。空氣品質部分，竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

    週二（7日）鋒面影響及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。週三（8日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；清晨北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天起東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    週二至週三台灣各地及澎湖低溫約為18至24度，金門17至18度，馬祖15至16度；高溫方面，北部及宜花23至27度，中南部及台東27至31度，澎湖27至28度，金門23至24度，馬祖18至19度。

    週四（9日）至下週日（11日）天氣較穩定，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。台灣各地低溫20至24度，澎湖23至25度，金門18至21度，馬祖16至20度；高溫方面台灣各地28至32度，澎湖28至29度，金門26度，馬祖22至23度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 31 24 ~ 33 26 ~ 33 24 ~ 29

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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