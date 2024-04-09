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頂呱呱用中國製「紙盒」 溶出試驗超標36倍恐污染食物退運銷毀

國內知名連鎖炸雞品牌「頂呱呱」所用紙盒在邊境被檢出溶出試驗嚴重超標，有污染食物疑慮，依規定全批退運或銷毀。（食品藥物管理署提供）

國內知名連鎖炸雞品牌「頂呱呱」所用紙盒在邊境被檢出溶出試驗嚴重超標，有污染食物疑慮，依規定全批退運或銷毀。（食品藥物管理署提供）

2024/04/09 11:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（9日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批自中國進口的「紙盒（PAPER BOX）」，在模擬盛裝熱食、油脂物狀的溶出試驗中，嚴重超標36倍，溶出雜質有污染食物疑慮，該紙盒為國內知名連鎖炸雞品牌「頂呱呱」所用紙盒，全數依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說，馬爾斯國際有限公司自中國進口的的「紙盒（PAPER BOX）」，製造廠為浙江亦升科技股份有限公司，牌名為「TKK」，該批紙盒重達57.6公斤，因溶出試驗蒸發殘渣違規，全批在邊境被攔截。

林金富說，溶出試驗主要是模擬正常使用下，容器在承裝高油、高溫的食物時是否會有殘渣溶出，透過水（95℃，30分鐘）、4%醋酸（95℃，30分鐘）及20%乙醇（60℃，30分鐘）進行溶出試驗，結果發現，這批紙盒的蒸發殘渣為56ppm、1132 ppm及73 ppm，超出30 ppm以下的合規標準，尤其乙醇測試超標達36倍，嚴重超標、相當少見。

林金富說，紙盒在製造過程會使用到紙漿、化學品等，若有雜質溶出就有污染食物、被吃下肚的風險，這些都是不應該跑出來的雜質，違規品項已在邊境攔截，不會流入市面。

食藥署公布最新的邊境查驗不合格名單共有23項，除了上述中國製紙盒外，還有自中國輸入的美耐皿餐具、韓國的方型木頭鍋鏟及越南的餐叉等，均因「溶出試驗」違規遭攔截。

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