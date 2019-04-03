假新聞影響農產品價格 陳吉仲：一定告

2019-04-03 18:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕假新聞影響農產品價格，農民吳阿善及古坑鄉永光村長賴茂行等人今天都當面向農委會主委陳吉仲陳情，請求農委會重視，陳吉仲強調，只要是因為不實報導影響市場價格，農委會就一定告。

陳吉仲今天南下雲林勘災，實地勘查荔枝災情時，一旁鳳梨農高麗華向他陳情鳳梨收購價格不穩定，每台斤從1塊錢到3塊錢、5塊錢都有，古坑鄉永光村長賴茂行還現切鳳梨請陳吉仲、立委劉建國等人品嚐，人人讚不絕口。

賴茂行以這麼好吃的鳳梨卻賣不到好價錢替農民叫屈，陳吉仲當場要求農糧署中區分署長王安石等人找來合作社詢問，重申農委會每公斤新台幣8元收購次級品加工的措施，要求農糧署落實執行。

另有農民吳阿善請求陳吉仲務必要嚴辦假新聞，不僅打亂農產品的市場行情，更讓品質好的農產品也受池魚之殃，農民叫苦連天。

陳吉仲強調，農委會2月底就啟動加工收購價，從每公斤5元提升到8元（換算每台斤4.8元）且收購時間會延長到5月底，請農民不必擔心，至於假新聞的部份，只要是不實報導衝擊到農作物價格，農委會就一定會提告，請農民信任農委會的作為。

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