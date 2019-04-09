黃國昌臉書貼文被列假訊息 農委會更正道歉

2019-04-09 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕農委會明日將提交給立法院關於假訊息的專案報告，卻把黃國昌的臉書發文「領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍」列為假訊息，讓黃國昌痛批簡直莫名其妙，可惡至極，要求農委會更正道歉。稍早，陳吉仲主委致電給黃，表示明天會在委員會公開道歉。

今年1月，黃國昌接獲基層領犬員投訴，領犬員人力不足，還要幫忙掃犬舍，在審總預算時，他已經公開提出，並要求農委會改善。嗣後，農委會並未解決領犬員的困境，黃國昌再度接到投訴，並於1/23在臉書公開聲援，要求農委會徹查。當時，陳主委還對黃表示謝意。然而，農委會在明天提交給立法院的假訊息專案報告中，將黃國昌的臉書發文列為假訊息，讓他爆氣po文要農委會道歉。

稍早，黃國昌再度發文，表示已接到陳主委的電話，陳說自己是被官僚陷於不義，明日會在委員會公開道歉，黃也願意肯定陳主委的誠實與擔當，並提醒陳主委「要小心不要被賣」。

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