「關扁」公車廣告遭拒上架 藍營議員控柯P管制言論自由

2019-04-10 12:24

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨立委賴士葆今與台北市議員羅智強等人召開記者會，質疑北市管制言論自由。羅智強表示原想租公車廣告表達「關扁護國旗」訴求，卻遭公車業者以台北市公運處可能不同意拒絕，他質疑台北市長柯文哲，怎麼管制起言論自由了。

羅智強表示，他們原本想透過租公車廣告，宣傳「死當民進黨，關扁護國旗」訴求，卻被公車業者拒絕，因為怕公運處會反對。羅質疑，「死當民進黨，關扁護國旗」是他們的言論自由，為何北市要封殺？他也說未來會質詢柯文哲，要柯說清楚講明白。

羅智強說，對於柯文哲過去為選舉撕中華民國身分證沒意見，這是柯的言論自由，「但是他可以討厭中華民國，為什麼我們不可以捍衛中華民國？」、「台北市還是不是一個言論自由的城市？」游淑慧說，她去年選舉就曾想推「管中閔上台，吳音寧下台」的公車廣告，但公車廣告業者表示公運處可能會認為是負面廣告。她質疑公運處一直在背後做政治指導、政治審查，她更猜測背後還有柯文哲的那隻手。

游淑慧說，如果公運處表示從未做過這樣的政治指導，她會要求柯文哲正式發文給所有廣告業者，台北市政府以後放棄所有廣告的事先審查權。

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