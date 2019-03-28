要小英向鄭南榕下跪 羅智強挨轟「先去跪蔣中正吧」

2019-03-28 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕馬政府時期的總統府發言人羅智強今（28）日在臉書舉辦投票，詢問網友對於NCC開罰《中天新聞台》的意見，羅智強還要總統蔡英文向鄭南榕下跪，批評小英「納粹化」。

羅智強建立了為期1星期的投票活動，題目為：「蘇貞昌一開口，NCC就重罰中天100萬元。你支持還是反對」，目前有1萬名網友投票，最新得票數方面，84％網友選擇「你敢罰中天，2020滅東廠」，16％網友認為「支持罰中天，2020挺小英」。

羅智強寫道，民進黨從2018年九合一大選後，蔡英文「納粹化的面容愈來愈清楚」，所有與自己不相容的聲音「一概用假消息做為打撃的藉口」，想要在台灣實施獨裁統治，因此透過重罰想要封閉「中天的口」，未來也可能如法炮製，對付「東森」和《TVBS》。

消息被傳入臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」後，不少網友認為羅智強「精神錯亂」，「喜歡扯言論自由又喜歡跟沒言論自由的中國靠在一起」，也有網友認為「舔共舔成這樣，好意思繼續用老蔣的國民黨」、「造假新聞被罰而已喔，應關台」、「共時才知道言論自由，笑死，國民黨都這種貨色」、「民主自由不是讓你們狗民黨這樣用的」、「羅自己才去向蔣中正下跪，舔共的那副嘴臉」、「大港你贏，拿鄭南榕打蔡英文」。

羅智強臉書全文

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